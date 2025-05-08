Artvin'de Hayvancılık Sürdürülemez Hale Geldi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yıllardır ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Muharrem Yazıcı, artan maliyetler, düşen gelirler ve sektöre yönelik ilgisizlik nedeniyle hayvancılığın artık sürdürülemez hale geldiğini belirterek, "Geçen yıl saman 6 liraydı, şimdi 15 lira. Kurbanlık fiyatları ise geçen yıl 12-13 bin liraydı, bu yıl 14-15 bin lira. Arada sadece 1-2 bin lira fark var ama bu farkla yem parasını ödeyemiyoruz" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Muharrem Yazıcı, artan maliyetler, düşen gelirlerden dert yanarken; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışların da geçen yıla kıyasla daha durgun geçeceğini düşündüğünü belirtti. Hayvancılıkla uğraşmanın artık büyük bir mali külfet haline geldiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu iş dede mesleğimiz. Dedelerimizden babamıza, ondan bize kaldı. Yaylaya nisanda göç başlıyor, aralık sonuna kadar dağlardayız. Kışın ise otlak durumuna göre 70-80 gün içeride kalıyoruz. Bu yıl 15 ton saman aldım, tonu 15-16 bin lirayı buldu. 8 ton yem ve 10 ton da ot aldım. Hesabını siz yapın artık. İlaç olmuş 150-200 lira. En basitinden bir oksan içirmek için 10 hayvana lazım. Biz bu işi ailece yapıyoruz. Çobanlık ve hayvancılık bitmesin istiyoruz. Bu işler ülkemizin milli servetidir, biz de onu yaşatmak için uğraşıyoruz."

Yayla yolculuğunun da kolay olmadığını söyleyen Yazıcı, Bilbilan Dağı'nda hala kar olduğunu ve kendi yaylasına ulaşmak için yaklaşık 12 günlük yolunun kaldığını ifade etti.

"Az satarım, öz satarım"

Kurban döneminde hayvan pazarlarında yaşanan olumsuz koşullara da değinen Yazıcı, hayvanları doğrudan müşteriye teslim ettiğini kaydederek, "Hayvanlar pazarda sıcakta perişan oluyor, aç kalıyor, susuz kalıyor. Ben az satarım, öz satarım. Kuzu satan arkadaşlar var, ama ben geçen sene erkek kuzuları satmadım, kurbana sakladım. Bu yıl satışlar biraz durgun. Kurbanlık fiyatı geçen yıl 12-13 bin liraydı, bu yıl 14-15 bin lira. Geçen yıl saman 6 liraydı, şimdi 15 lira. Kurbanlık fiyatları ise geçen yıl 12-13 bin liraydı, bu yıl 14-15 bin lira. Arada sadece 1-2 bin lira fark var ama bu farkla yem parasını ödeyemiyoruz. Bu farkla yem parasını karşılayamıyoruz. Eğer kurbanda bir hareketlilik olmazsa bu işin altından kalkamayız" diye konuştu.

"Borçlarımızı ödeyemiyoruz, destekler hala yatmadı"

Yazıcı, Kurban Bayramı'ndan büyük bir beklenti içinde olmadıklarını ancak borçlarını kapatabilmek için en azından bir canlılık gerektiğini dile getirerek, "Masraf çok. 7/24 çadırlarda kalıyoruz. 3-4 kişiyiz, yiyoruz içiyoruz. Köpeklerin un çuvalı olmuş 800 lira. Sabah akşam dört köpek yiyor. Bu desteklemeler de hala yatmadı. Artık sıfırı tükettik" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan gençlerin sayısının çok azaldığını belirten Yazıcı, "50 yaşındaki bu işi bıraktığında, bu iş de biter" diyerek, "Eskiden çoluk çocuk hep birlikte koyunların peşine giderdik. Şimdiki çocuklar ahıra bile girmiyor. Ama hayvanların gübresini tarlaya döküp verim almaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Muharrem Yazıcı, yünün artık para etmediğini, bu nedenle ciddi miktarda yün yakmak zorunda kaldıklarını belirterek devlet yetkililerine, yün milli servettir çağrısında bulundu.