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Aronya Meyvesine Talep Patladı, Kilosu 500 TL

Aronya Meyvesine Talep Patladı, Kilosu 500 TL
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, 65 yaşındaki İdris Bilici, eşinin sağlık sorunları için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı. Şu anda siparişlere yetişemediğini belirten Bilici, meyvenin kilosunu 500 TL'den satıyor.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde eşinin rahatsızlığı için aronya meyvesi yetiştirmeye başlayan 65 yaşındaki İdris Bilici, şimdilerde taleplere yetişemiyor. Bir dönümlük arsada yetiştirilen ve bin bir derde deva olan meyvenin kilosu ise 500 liradan alıcı buluyor.

Karapürçek'te ikamet eden 65 yaşındaki İdris Bilici, eşinin kolesterol rahatsızlığına çözüm arayarak yaptığı araştırmalar neticesinde aronya meyvesini keşfetti. Bağışıklığı güçlendiren, kolesterol düzeyini azaltan, kan akışını iyileştiren, sindirim sistemini düzenleyen ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan bu meyveyi kendi imkanlarıyla yetiştirmek isteyen Bilici, aldığı hibe desteğiyle bahçesini genişletti.

"Siparişlere yetişemiyoruz"

Aronyayı eşinin kolesterol rahatsızlığına iyi geleceğini düşündüğü için ektiğini anlatan İdris Bilici, "Bahçemi bu meyveye tahsis ettim. Ektikten sonra yetişen aronyaları dostlarımıza da gönderdik. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. Bu sene aronyalar olgunlaştı, hasadına başlayacağız" dedi.

Bilici, aronyanın bilinen faydalarına da değinerek, "Bu meyvenin özelliği kanser, şeker ve tansiyon gibi birçok hastalığın başlangıç aşamasında iyi geliyor. Aronya Sakarya civarında pek yetiştirilmiyor ancak Yalova, Bursa ve Düzce'de üretildiğini biliyorum. Fındığa bir alternatif olarak görüldüğü söyleniyor. Aynı zamanda bu meyve ilaç sanayinde de kullanılıyor. Aronyadan aç karnına 30 gram yediğinizde gece çok rahat uyuyabiliyorsunuz" diye konuştu.

Tamamen organik, kilosu 500 TL

Meyveyi tamamen organik şekilde yetiştirdiğini aktaran İdris Bilici, "Bu yıl kilogramını 500 TL'den satıyoruz. Ben bu meyveyi üretirken hiçbir şekilde suni gübre kullanmıyorum, tamamen organik olarak yetiştirdim. Hayvan gübresi kullanarak yetiştirdim" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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