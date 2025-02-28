Arnavutköy'de Ramazan coşkusu

Türkiye'nin en büyük Ramazan etkinliklerinden biri Arnavutköy'de hazırlandı. Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhu ilçede yaşatılabilmesi için on binlerce kişilik iftar sofraları, kültürel etkinlikler, çocuk atölyeleri ve geniş kapsamlı sosyal yardımlar düzenlenecek.

Arnavutköy, Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapacak. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda kurulacak dev iftar sofraları, her gün binlerce vatandaşı ağırlayacak. Ramazan'ın bereketini paylaşmak isteyen herkes, bu sofralarda bir araya gelerek manevi atmosferi birlikte yaşayacak. Konserler, şiir dinletileri, söyleşiler ve ilahiler, Ramazan akşamlarını anlamlı kılacak. Ünlü sanatçıların, düşünürlerin ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek etkinliklerle Ramazan ayının ruhu ilçede hissedilecek. Ramazan coşkusu, çocuklar için de dopdolu bir programla yaşatılacak. Geleneksel oyunlardan kukla gösterilerine, müzikli tiyatrolardan animasyon şovlarına kadar birçok eğlenceli etkinlik miniklerle buluşacak. Sanat atölyeleri ile çocuklar hem eğlenecek hem de Ramazan'ın kültürel mirasını öğrenecek. Ramazan sevincini ilçenin her köşesine taşımak amacıyla hazırlanan Hediye Minibüsü, 38 mahallede çocuklarla buluşacak. İçerisinde oyuncaklar, hikaye kitapları ve sürpriz hediyeler bulunan minibüs, miniklere unutulmaz bir Ramazan hatırası bırakacak.

Kitap Sokağı Arnavutköy'de

Ramazan ayında kültürel mirasın bir parçası olarak Kitap Sokağı, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarını Arnavutköylülerle buluşturacak. Geleneksel sanat atölyelerinde ebru, hat ve tezhip gibi sanat dalları tanıtılarak Ramazan'ın manevi dokusu sanatla buluşacak.

Cami ve türbe gezileri ile manevi yolculuk

İstanbul'un önemli dini ve tarihi mekanlarına düzenlenecek Cami ve Türbe Gezileri, vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini daha yakından hissettirecek. Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi tarihi mekanlar ziyaret edilecek.

Ayrıca, Ramazan boyunca her gün farklı camilerde hocalar tarafından sohbet programları gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, namaz sonrasında bu değerli isimlerin sohbetleriyle Ramazan ayının manevi atmosferini daha derinlemesine yaşayacak.

Camiler Ramazan'a gül suyu ile hazırlandı

Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki camilerde geniş çaplı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için camiler detaylı şekilde temizlenerek özel olarak gül suyu ile yıkandı. Ramazan boyunca hijyen standartlarının yüksek tutulacağı camilerde, vatandaşların manevi atmosferi en güzel şekilde yaşamaları sağlanacak.

20 bin aileye sosyal destek

Ramazan'ın yardımlaşma ruhunu en güçlü şekilde hissettirmek adına sosyal destek programları genişletildi. 20.000 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım alışveriş kartı dağıtılarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor. Arnavutköy Merkez ve Hadımköy Merkez'de iftariyelik dağıtımları yapılarak oruçlarını açmakta zorlanan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor. Asyam Market aracılığıyla temel gıda ve hijyen ürünleri desteği sağlanırken, 14 bin adet sıcak yemek yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Evde bakım ve ulaşım hizmetleri

Sağlık durumu elverişli olmayan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri sağlanırken, engelli, hasta ve yaşlı bireyler için özel ulaşım desteği sunuluyor. Bu hizmetlerle günlük yaşamlarında zorluk yaşayan vatandaşlara destek olunuyor.

Ramazan'da sağlıklı yaşam programı

Ramazan ayında sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kadınlara ve erkeklere özel spor dersleri düzenlenecek. "Arnavutköy Spor Burada" programı kapsamında vatandaşlara spor ve dengeli beslenme konusunda rehberlik edilerek bilinçli bir Ramazan süreci geçirmeleri sağlanacak.

Şehir Parkı'nda buz pisti keyfi

Ramazan etkinlikleri kapsamında Şehir Parkı'nda kurulan buz pisti, vatandaşlara eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Çocuklar ve gençler, Ramazan ayı boyunca buz pistinde keyifli anlar yaşayacak. Özel gösteriler, artistik patinaj performansları ve buz üstü oyunları ile buz pisti, hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz anlara sahne olacak.

Türkiye'nin en kapsamlı Ramazan programı Arnavutköy'de

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde yaşatıldığı Arnavutköy'de, on binlerce kişinin katılacağı etkinlikler, iftar sofraları, kültürel programlar ve sosyal yardımlar ile dolu dolu bir Ramazan ayı yaşanacak. Türkiye'nin en büyük Ramazan buluşmalarından biri olarak planlanan organizasyonla, Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhu ilçede hissedilecek. Ramazan Ayı etkinlik takvimine ulaşmak isteyen vatandaşlar https://www.arnavutkoy.bel.tr/yayin/10/arnavutkoy-ramazan-etkinlikleri-2025 adresinden detaylı bilgi alabilir. - İSTANBUL