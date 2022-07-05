1 ton 250 kilogram kurbanlık 63 bin TL'ye satıldı

Arnavutköy'de Kurban Bayramı için satışa sunulan kurbanlık dana 1 ton 250 kilogram ağırlığı ile görenleri hayran bıraktı. Kurbanlık dana kendisini 4 kez görmeye gelen bir kişiye pazarlık sonucunda 63 bin TL'ye satıldı.

Kurban için satışa sunulan danayı alan Orhan Arslan, "Çiftliğin en büyük hayvanı biz 3 hisse almaya karar verdik birçok kez görmeye geldik. Pazarlıkta da çok zorladılar bizi ama yine anlaşıp aldık. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Arslan, "Biz 1980 yılından beri İstanbul'da kurban ve hayvancılık faaliyeti sürdürmekteyiz. Her sene olduğu gibi bu sene de kurbanlık satışlarımız oluyor. Bizim çiftliğimizin en büyük hayvanı 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki Simental ırkı danamız. Böyle kilolu olmasının sebebi besisinin iyi olması. Biz İstanbul Avrupa Yakası'nın yüzde 45 hayvan ihtiyacını karşılıyoruz. Biz hayvanlarımıza özen gösteriyoruz vasıflarını tamamlamış hayvanlarımızı gösteriyoruz. Bu sene fiyatlardan bahsedecek olursak kilosu 70 TL olarak satılıyor" şeklinde konuştu.

"KAPAK ATMAZSA KURBAN ASLA OLMAZ"

Kurban satış alanında uzun süredir faaliyet gösteren Hayati Arslan, "Biz uzun süredir bu işi yapıyoruz ve aynı zamanda kasabız bu yüzden baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Hayvanın kurban olabilmesi için 2 yaşını geçmiş olması lazım ve kapak dediğimiz alt iki dişinin olması lazım yoksa kurban asla olmaz. Özellikle Trakya yöresinin hayvanları 700 - 800 kilogram gözüküyor kocaman geliyor ama yaşını doldurmamış kapak atmamış, insanlarımız yanılmasın. Kurban olacak hayvanın temiz ve vasfını tamamlamış olması lazım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel