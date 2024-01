Arguvan Belediye Başkanı Görme Engellileri Ziyaret Etti

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Eymir Mahallesi'ndeki Baki Yıldız ile Dolaylı Mahallesi'ndeki Timur Yücel'i evlerinde ziyaret etti.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, görme engelli vatandaşlar ile yakından ilgilenerek, ailelerinin kendisinden herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Görme engelli Baki Yıldız ve Timur Yücel, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla kendilerini ziyarete gelen Başkan Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ettiler.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizler yerel yönetimler olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın yüzlerinin gülmesi hepimizin yüzünün gülmesi demektir. Engellilerimize acımak, üzülmek yerine onlara ilçemizde nasıl yaşanabilir bir hayat sunabiliriz, hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz bunları düşünmek bizim temel sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bizler sağlıklı olan her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle görme engelli vatandaşlarımızın hayata tutunmalarını sağlanmalı ve toplumsal yaşamın her alanında var olabilmeleri için tüm engelleri kaldırmalıyız. 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler gününüzü canı gönülden kutluyorum."