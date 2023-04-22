Ardahan'da bayramlaşma programı düzenlendi

Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kongre binasında gerçekleştirilen programa, Vali Vekili Şahin Demir, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdür Ünsal Hayal, Alay Komutanı, Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile birlikte, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Şahin Demir, deprem bölgesinde koordinatör Vali olarak görev yapan Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in selamlarını iletti. Demir konuşmasında ayrıca, 6 şubatta Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bayramın buruk geçtiğini söyleyerek, Ardahan'ın deprem bölgesine ilişkin süreci iyi geçirdiğini ifade etti. Vali Vekili Demir, "Milletçe bu yardımlaşma ve dayanışmayı gösterdik. Bölgeye onlarca tır gönderdik. İlimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımız var. Kadirşinas hemşerilerimiz onlara büyük bir teveccüh gösteriyor. Rabbim bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Bölgedeki vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Allah kolaylık versin. İlimiz bu sınavdan iyi çıktı. Binden fazla kamu personeli bölgeye gönderdik. Bu nedenle buruk bir bayram geçiriyoruz."

Daha sonra Vali Vekili Şahin Demir ve beraberindekiler polis ve jandarma kontrol noktaları ile 112 çağrı merkezini ziyaret ederek, burada nöbetçi görevlilerin bayramını tebrik etti. - ARDAHAN