Aras Elektrik, Kadın İstihdamını Artırma Hedefinde

Aras Elektrik, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmaya ve her alanda kadın gücünü daha görünür kılmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, sahada aktif görev yapan kadın teknik ekip, özellikle periyodik sayaç değişim ve yenileme işlemleri ile Erzurum il merkezi ve ilçelerinde başarıyla görev alıyor. Erzurum sahasında yürütülen bu çalışmalar hem bölgedeki hizmet kalitesini yükseltiyor hem de kadınların teknik sahadaki görünürlüğünü artırıyor.

Kadın saha personeli, teknik donanımları ve özverili çalışmalarıyla Erzurum'da sayaç değişim süreçlerine yeni bir standart getiriyor. Sahada görev alan kadın çalışanların artan varlığı, hem toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlıyor hem de enerji sektöründeki klasik algıları dönüştürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, şu ifadeleri kullandı: "Enerji sektörü uzun yıllardır erkek ağırlıklı bir alan olarak görülse de, bu algıyı yıkmak ve her alanda eşit fırsatlar sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Kadın saha personelimizle gurur duyuyoruz. Onların gösterdiği başarı ve özveri, sadece şirketimiz için değil, sektörümüz adına da ilham verici. Önümüzdeki süreçte, teknik kadrolardan yönetime kadar her alanda kadın çalışan sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Kadının emeğinin, zekasının ve disiplininin olduğu her alanda başarı kaçınılmazdır."

Akbaş sözlerine şu şeklide devam etti: "Önümüzdeki süreçte, yalnızca sayaç değişim ekiplerinde değil, her branşta kadın personel sayımızı artırmayı, teknik sahadan yönetime kadar tüm kademelerde kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, kadın istihdamını destekleyen projelerimiz ve uygulamalarımız kararlılıkla sürecek."

Kadınların teknik alanlarda da ne kadar başarılı olabileceğini bir kez daha gösteren şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca bir söylem değil, sahada uygulanan somut bir politika haline getirmeye devam etmektedir. Kadın çalışanlarını teknik, operasyonel ve yönetsel pozisyonlarda daha fazla desteklemeyi amaçlayan Aras EDAŞ, kapsayıcı insan kaynakları politikalarıyla sektörde fark oluşturan bir yaklaşım benimsemektedir.

Bu yaklaşım, yalnızca kadınlara yeni istihdam alanları oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketin hizmet kalitesine ve kurumsal dinamizmine de önemli katkılar sağlıyor.

Aras EDAŞ, saha ekiplerinden karar alma mekanizmalarına kadar uzanan tüm süreçlerde kadın çalışanlarının gücüne inanarak, enerji sektöründe daha dengeli ve eşit bir gelecek inşa etmeye çalışıyor. Özellikle Erzurum'da yürütülen saha çalışmalarında kadın ekiplerin etkinliği bölge halkından da olumlu geri dönüşler alıyor. Erzurum'un zorlu iklim koşullarında görev yapan bu ekipler hem teknik yetkinlikleri hem de özverileri ile şehrin enerji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sunuyor. Bu başarılı uygulamanın, önümüzdeki dönemlerde diğer hizmet illerinde de yaygınlaştırılarak şirketin tüm bölgelerinde kadın saha ekiplerinin daha görünür hale gelmesi hedefleniyor. - ERZURUM