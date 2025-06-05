Araç Kiralamada Dikkat: Boş Senet İmzalamayın

Araç Kiralamada Dikkat: Boş Senet İmzalamayın
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Diyarbakır'da araç kiralama şirketi yetkilisi Yakup Yolcu, Kurban Bayramı öncesinde müşterilere boş senet imzalamamaları ve uygun fiyatlı araçlardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçların belgeleri ve kasko şartlarının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Yolcu, tatil döneminde kiralamalarda artan talebe dikkat çekti.

Kurban Bayramı'na saatler kalırken tatil planları yapanlar araç ihtiyaçlarını, araç kiralama şirketleri üzerinden yapıyor. Araç kiralama şirketi yetkilisi Yakup Yolcu, müşterilerin "boş senet" imzalamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da araç kiralama şirketi yetkilisi Yakup Yolcu, müşterilerine aracı verdiklerinde doldurması gereken evraklar ve sözleşme olduğunu söyledi. Alınan araçları emniyete bildirdiklerini belirten Yolcu, bunun hem kendileri ve hem de müşteriler için mecburi bir şey olduğunu kaydetti.

Yolcu, müşterilerin senet işine girmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Araç aldıklarında boş senet doldurmasınlar, senet limiti olsun. Kasko ve sigorta şartlarını sorsunlar. Aracın içinde ruhsat ve gerekli belgeler olsun, bunları kontrol etsinler. Araçları aldıklarında kısa 1 dakikalık bir video çekebilirler, fotoğraf çekebilirler, lastiğin basınçlarına bakabilirler, arıza kaydı varsa bir fotoğraf alabilirler ya da aracı hiç almayabilirler" dedi.

Bazı araç kiralama şirketlerinin uygun fiyata araç verdiğini ve bu şirketlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Yolcu, "Araçların yaşı 10 veya 15 yaş olabilir. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bayiliklerden araç almaktansa 3-5 lira fazla verirsiniz kurumsallardan araç alırsınız, sizin ve aileniz için en doğru olanı budur. Hem tatil hem bayram çok yoğun olduğumuz bir dönem araçları yetiştiremiyoruz. Filo olarak gerekli rezervasyonları haftalar öncesinden bitirdik. Şu an arayanlara maalesef rezervasyon veremiyoruz. Bu tür rezervasyonlar için bir hafta öncesinden aramaları lazım ki araç bulabilsinler. Şu an 30 aracımız var. Hepsi hemen hemen kirada, kirada olmayanlar da rezervasyonlu. Minimum 2 bin TL'den başlıyor 5 bin TL'ye kadar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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