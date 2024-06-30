Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Anız Yangınlarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban ilçesinde hasat sonrası anız yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'ndaki 87 bin dekar alanda buğday, 22 bin dekar arpa olmak üzere toplam 109 bin dönüm hububat ekili alanda yapılan hasat sonrasında yakımına başlanan anız yangınlarıyla ilgi olarak yazılı açıklamada bulundu.

"Yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır"

Altun, "Bölgemizde, hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlandı. Toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edildi. Yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması. Sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması. Hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması. Yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bölgemiz ve Araban Ovası'nda anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir" dedi.

"Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta"

Anız yakmanın sayısız zararlarından bazılarını anlatan Altun, "Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgar ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır. Hububat hasadı sırasında biçim mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kağıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu denilen bu sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur. Anızın yakılmayıp toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artar, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddeleri artar, erozyona karşı toprak direnci artar, toprakta tutulan su miktarı artar böylece bitkiler kuraklıktan daha az etkilenirler. Anız ve kuru otlarla kaplı boş alanların yakılması yasaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP