Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ' İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç' konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumu başladı. Forumda, 2023 yaz mevsiminin kayıtlara geçmiş verilere göre yaşanmış en sıcak yaz olduğu belirtilerek, bunların önemli iklim değişikliği sinyalleri olduğu ifade edildi. Üç gün sürecek olan forumda yurtiçinden ve yurtdışından uzmanlar 60'a yakın bildiride iklim değişikliğinin sonuçları olarak çevre krizleri ve göç hareketlerini değerlendirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ana ortaklığında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) yürütücülüğünde düzenlenen ' İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç' konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2023) başladı. 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek forumda iklim değişikliği ve sonuçlarını tartışılacak. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilim Forumu'nun açılışına, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Türkiye ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Halil Uslucan, ANISF 2023 Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, uzmanlar, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

60'A YAKIN BİLDİRİ SUNULACAK

ANISF 2023 Başkanı Prof. Dr. Erol Esen, Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nun Antalya'da düzenlenen ilk bilim fuarı özelliği taşıdığını kaydederek, "İklim değişikliği ve çevre krizi, doğanın dengesini bozarak küresel bir tehdit oluşturuyor. Toplumları da göçe zorluyor. Forumda göç hareketleri ve çevresel değişiklilere sebep olarak stratejiler ve olası çözümleri değerlendirmek, çeşitli ülkelerdeki iyi uygulamaların tespitini amaçlıyoruz. Forumda 60'a yakın bildiri olacak, yurt içi ve yurt dışından uzman konuşmacılar yer alacak. Projeye en baştan beri destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm kurum kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVRE VE DOĞA DOSTU PROJELER

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da, Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nun ana yürütücüsü olmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"İklim krizinden en çok etkilenecek kentlerden biri olan Antalya'nın en kıymetli hazinesi olan çevre değerleri büyük risk altında. Son yıllarda artan aşırı yağışlar, seller, hortumlar, yüksek sıcaklıklar ve yaşadığımız çevre felaketleri iklim krizine önlem almamız gerektiğini gösteriyor. Bu konuda pusulamız da bilim olmalıdır. Göreve geldiğimiz 4.5 yıl sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek öncülüğünde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda başarılı çalışmalara imza attık. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı'nı hazırladıktan sonra karbon nötr hedefini ortaya koyarak tarım, turizm, peyzaj, su yönetimi, ulaşım ve alt yapı gibi hizmetlerimizde çevre odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 18 çevre ödülü kazandık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bilimi destekleyen çevreye duyarlı iklim değişikliğine dirençli ve gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmaya politikaları ilke edindik."

Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu da "Bu forumdan çıkacak sonuçlar gerek Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülke içerisindeki uygulamalarında gerekse ülkemizin dünya üzerinde aktif rol alması açısından önemli olacak" dedi.

2023 YAZI EN SICAK YAZ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Bilim forumunun katılımcılarından Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, 'Küresel İklim Değişikliği ve İklim Diplomasinin Önemi' başlıklı oturumda konuştu. Dünyanın son iki bin yıllık dönemindeki ısınmanın, günümüzden 125 bin yıl önceki son buzul çağındaki hızlı ısınma dönemlerine denk durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, şöyle konuştu:

"Sanayi devriminden sonra, aletli kayıtların tutulmaya başlandığı 1850-1900 dönemine göre bugün 1.2 derecelik bir küresel ısınma söz konusu. Bu yılın Temmuz ayında ise Paris İklim Anlaşması'nın 1.5 derecelik kritik küresel ısınma eşiği birkaç kez aşıldı. Aletli kayıtlara göre şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak yıl 2016'ydı ama bu yılın sonundaki veriler ortaya çıktığında, 2023'ün 2016'ya yakın, hatta şimdiye kadar kayıt altına alınmış en sıcak yıl olması muhtemel. 2023 yaz mevsimi, kayıtlara geçmiş verilere göre yaşanmış en sıcak yaz oldu. Temmuz ayında 1.5 santigrat derece küresel ısınmanın üstüne çıkılarak, uzun süreli kayıtlardaki en sıcak Temmuz ayı ve en sıcak Ağustos ayı olarak tarihe geçti. Bunlar önemli iklim değişikliği sinyalleri.'