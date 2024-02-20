Antalya'dan Hatay'a Kardeşlik Köprüsü: Çorap Yardımı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kahyalar Asarcık İlkokulu ve Yakacık Mehmet Oğuz İlk/Ortaokulu tarafından "Kardeşlerin Üşümesin" kampanyasında toplanan çoraplar, Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye Kazım Karabekir İlkokulu'na ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÇEDES Projesi bünyesinde öğrencilerin merhamet ve paylaşım duygularını geliştirecek projeler geliştirmeye devam ediyor. İlçede eğitim faaliyeti gösteren okullardan Kahyalar Asarcık İlkokulu ve Yakacık Mehmet Oğuz İlk/Ortaokulu da, ÇEDES projesi çerçevesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinden etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla 0-6 yaş grubu çocuklara uygun çorap yardım kampanyası başlatmıttı. Kampanyada toplanan iki yüz adet çorap, Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye Kazım Karabekir İlkokulu'na ulaştı. - ANTALYA