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Antalya'da Ramazan öncesi denize akın

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Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasını fırsat bilenler, Ramazan ayı öncesinde Konyaaltı sahiline akın ederek denize girip güneşlendi.

Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasını fırsat bilenler, Ramazan ayı öncesinde Konyaaltı sahiline akın ederek denize girip güneşlendi.

Türkiye'nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken, turizm kenti Antalya'da sıcaklık 20 dereceleri bularak adeta bahar havası yaşandı. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte birçok kişi Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Yarın başlayacak olan Ramazan ayı öncesini değerlendirmek isteyenler sahile koştu. Çok sayıda kişi Akdeniz'in serin sularında kulaç atı. Sahildeki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

Yaz kış fark etmeksizin denize girdiğini belirten Ahmet Bağışlayan, "Deniz çok güzel, yıllardır mevsim fark etmeksizin yüzerim. Bugün 1 saat yüzdüm, herkese tavsiye ederim. Hem spor yapıyorum hem de sağlığımı koruyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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