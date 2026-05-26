Antalya'da kurban pazarında son kozlar oynandı: "Zor belayla aldık, çok pazarlığını yaptık"

Antalya'da Kurban Bayramı arefesinde hayvan pazarında hem pazarlık hem de bayram telaşı yaşandı. Kars ve çoğunluğu Van'dan gelen besiciler, günlerdir bekledikleri satış için son kozlarını oynarken, alıcılar da uygun fiyatlı kurbanlık bulabilmek için tezgah tezgah gezdi. Büyükbaş kurbanlıklar 100 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, satıcı ve alıcılar arasında yaşanan renkli pazarlıklar kameralar tarafından görüntülendi. 4 ortaklı 130 bin TL'ye düve alan Mehmet Sadık Arslantosun, "Zor bela aldık, çok pazarlığını yaptık" dedi.

Antalya'da; Kepez ilçesinde bulunan Çamlıca Hayvan Pazarında Kurban Bayramı arefesinde, hareketlilik devam etti. Kars ve çoğunluğu Van'dan gelen besiciler, günler öncesinden getirdikleri kurbanlıkları satmak için son pazarlıklarını yaparken, vatandaşlar da bütçelerine uygun hayvan bulabilmek için pazarda yoğunluk oluşturdu. Satıcılar ile alıcılar arasında yaşanan renkli pazarlıklar tebessüm ettirdi.

Bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kurban satış alanına geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları inceleyen alıcılar, beğendikleri kurbanlıklar için satıcılarla uzun süre pazarlık yaptı. Kimi vatandaş bütçesine uygun kurbanlık ararken, kimi satıcı da günlerdir bakımını yaptığı hayvanlarını alıcılarla buluşturmak için son kez fiyat verdi. Pazarlıkların ardından taraflar el sıkışarak alışverişi tamamlarken, kiminin ise yaptığı pazarlık satıcı da karşılık bulmadı.

"Zor bela aldık, çok pazarlığını yaptık"

Antalya'da 5 yıldır yaşayan Vanlı Mehmet Sadık Arslantosun, pazarda yaklaşık 2 saattir kurbanlık aradıklarını belirterek, 4 ortaklı bir düve aldıklarını söyledi. Arslantosun, "2 saattir pazarda hayvan arıyoruz, Cenab-ı Allah herkesin hayrını kabul etsin. Biz 130 bin TL'ye bir tane düve aldık. Zor bela aldık, pazarlığını yaptık. Malın fiyatı bu sene normal, bizim için de satıcı için de iyi" dedi.

Van'dan Antalya'ya bir aylık kurban mesaisi

Van Muradiye'den gelen bir besici ise 4 yıldır Kurban Bayramı öncesi Antalya'ya gelerek hayvan sattığını belirtti. Yaklaşık 1 aydır kentte olduklarını söyleyen besici, getirdiği 25 büyükbaş erkek tosunun tamamını sattığını ifade etti. Besici, "İyi geçti, müşterilerimizi olduğunca memnun etmeye çalıştık " diye konuştu.

"70 hayvan getirdim, yarısı elimde kaldı"

Van'dan Antalya'ya hayvan getiren Hikmet Çevik ise doğduğundan beri besicilik yaptığını, 2006 yılından bu yana da Antalya'ya geldiklerini söyledi. Bu yıl 70 hayvan getirdiğini belirten Çevik, hayvanlarının yarısını satabildiğini, yarısının ise elinde kaldığını dile getirdi. Çevik, "70 tane hayvan getirdim, yarısını sattım, yarısı elimde kaldı. Piyasada kapaksız mal sattıkları için mallar elimizde kaldı. Fiyatları 200 bin ile 350 bin TL arasında değişiyor. Elimde kalanlar 800 kilogram ile 1 ton arasında değişen danalardı, sattıklarım ise 450-600 kilogram arasında değişen danalardı. Bayram öncesi indirim yaptık ama yine de karşılık bulmadı" şeklinde konuştu.

"Kars bu konuda bir markadır"

Kars'tan gelen satıcı Yücel Çam ise Antalya'ya 25 hayvanla geldiklerini ve tamamını sattıklarını söyledi. Yaklaşık 40 gündür pazarda olduklarını belirten Çam, "Biz buraya 25 hayvanla geldik, hepsini sattık. Yaklaşık 40 gündür buradayız, hayvanlar 1 tonun altındaydı. Tosunlar 250-300 bin TL arasındaydı, düveler de 150-200 bin TL arası gitti. Kars bu konuda bir markadır" dedi.

Dededen toruna hayvancılık yapıyorlar

Vanlı Adem Tarhan da dededen toruna hayvancılık yaptıklarını ve 25 yıldır Antalya'ya kurbanlık satmak için geldiklerini söyledi. Bu yıl 80 hayvanla Antalya'ya geldiklerini belirten Tarhan, hayvanlarının tamamını sattıklarını ifade etti. Tarhan, "80 hayvanla geldik, hepsini sattık. 700 kilogram ile 1 ton arasında değişti kiloları, hepsi tosundu. Fiyatları 400 bin ile 600 bin TL arasında değişti" diye konuştu.

1 ton 200 kilogramlık tosun için müşteri bekliyor

Van Erciş'ten gelen Mahmut Beşar ise 5 yıldır Antalya'ya kurbanlık satmak için geldiklerini belirtti. Bayram öncesi son pazarlıkları yaptıklarını söyleyen Beşar, "Van Erciş'ten geliyoruz, tosunumuz Kurban Bayramı'na hazır. Satmak istiyoruz, kilosu 1 ton 200 kilogram. 540 bin TL istiyoruz, anlaşabileceğimiz müşterileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı