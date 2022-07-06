Antalya Büyükşehir, Gazi Bulvarı Üzerindeki Üst Geçidin Yapımını Tamamladı - Haberler

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Antalya Büyükşehir, Gazi Bulvarı Üzerindeki Üst Geçidin Yapımını Tamamladı

ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Bulvarı üzerinde inşa edilen 62 metre uzunluğundaki yaya üst geçidi tamamlandı. Yaya üst geçidi yaklaşık 4 milyon 390 bin liraya mal oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Bulvarı üzerinde inşa edilen 62 metre uzunluğundaki yaya üst geçidi tamamlandı. Yaya üst geçidi yaklaşık 4 milyon 390 bin liraya mal oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arter yolları arasında yer alan Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmeleri için 62 metre uzunluğunda yeni bir üst geçit inşa etti. Yapımı tamamlanan üst geçit vatandaşın kullanımına açıldı.

YELKEN FORMUNDA

Yelken formunda tasarlanan yaya üst geçidinin yürüyüş yolları ve merdivenleri çelik konstrüksiyondan oluşuyor. Üst geçitte yaşlı ve engelli vatandaşlar için 2 adet asansör de yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon 390 bin lira yatırım maliyeti ile hayata geçirilen yaya üst geçidi, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Bulvarı'nda yayaların güvenle karşıya geçmelerini sağlayacak.

ANKA / Yerel

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