Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Aronya Fidanı Dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da çiftçilere 1300 adet aronya bitkisi ücretsiz olarak dağıttı. Bu destekle tarımda yeni bir ürünün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik değeri yüksek olan alternatif üretim modellerini üreticiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı'da 1300 adet aronya bitkisi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle başlattığı çiftçiye yönelik destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek ve hibe sağlamak için çalışmalar yürütülüyor. Elmalı ilçesi Çukurelma, Armutlu ve Eskihisar mahallelerinde dağıtılan aronya fidanları ile birlikte tarımda yeni bir ürünün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

KOOPERATİFLER DESTEKTEN MEMNUN

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteklerinden yararlanan Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Yıldız Öztekin, "Kooperatifimiz olarak Çukurelma Köyü'nde 19 dönümlük bir alanda aronya, sahlep ve safran yetiştiriciliğine öncülük etmek adına bir çalışma başlattık. Taleplerimize kayıtsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyemiz bizlere 500 adet aronya bitkisi fidanı gönderdi. Aronya bitkisini çok araştırdık. Faydası ve ekonomik değeri yönüyle en çok yetiştirmek istediğimiz ürünler arasındaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz. Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yaparak üreten kadınlara destek oluyor" diye konuştu.

YENİ BİR GELİR KAYNAĞI OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteğinden yararlanan ve aronya bitkisini ilk defa yetiştirileceğini söyleyen Perihan Sarıca da "Aronyanın çok faydalı ve ekonomik değerinin yüksek bir bitki olduğunu öğrendik. Bizlere yeni bir gelir kaynağı olacak. İnşallah yetiştirmeyi başarırız ve diğer çiftçilere örnek oluruz. Fidanları bizlere gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" dedi.