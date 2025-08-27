Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı COF'25 Başlıyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da destekleriyle düzenlenen 'Ankara uluslararası hazır giyim ve moda fuarı-Capital of Fashion (COF'25)', 3-6 Eylül tarihlerinde Başkent'te kapılarını üçüncü kez açmaya hazırlanıyor.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da destekleriyle düzenlenen 'Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı- Capital of Fashion (COF'25)', 3-6 Eylül tarihlerinde Başkent'te kapılarını üçüncü kez açmaya hazırlanıyor. ATO Congresium'da gerçekleştirilecek Fuar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın hazır giyim ve tekstil sektöründeki potansiyelini, bu tür organizasyonlarla dünyada görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, "Üçüncü kez düzenlenen bu fuar, moda sektöründeki tasarım ve üretim gücümüzü dünyaya tanıttığımız önemli bir platform haline geldi. COF'2025 ile hazır giyim ve tekstildeki potansiyelimizi küresel moda sahnesine taşıyoruz" dedi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilecek COF'25'in, hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markalarını, 50 farklı ülkeden 500'ün üzerinde profesyonel alıcıyla buluşturarak, fuar boyunca günlük 5 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırlaması bekleniyor. Uluslararası ticaret hacmini büyütmeyi ve Ankara'yı modanın da başkenti yapma vizyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Fuar'da, B2B görüşmelerin yanı sıra, alanında uzman konuşmacılar, paneller, konferanslar, defileler, workshoplar ve tematik sergiler yer alacak. Çevre dostu üretim modelleri, sürdürülebilir moda anlayışı ve yeni tekstil teknolojilerine de yer verilecek COF'25 kapsamında geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanmış özel koleksiyonlar, yeşil moda öncülerinden deneyim paylaşımları ve moda sektöründeki yenilikçi teknolojiler tanıtılacak.

"Hedefimiz Ankara'yı dünya modasının başat aktörlerinden biri yapmak"

ATO Başkanı Baran yaptığı değerlendirmede, COF'25 ile Ankara'nın bu alandaki potansiyelini uluslararası alanda görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, "Tekstil ve hazır giyim, istihdama, ekonomiye sağladığı katkıyla lokomotif sektörlerimizden biri durumunda. Ankara da gerek üretim, gerekse tasarım ve inovasyonla sektörde güçlü bir merkez. Tanıtım ve markalaşmayla Ankara'yı uluslararası moda endüstrisinin başat aktörlerinden biri durumuna getirebiliriz. Üçüncü kez gerçekleştirilecek bu fuar, moda sektöründeki tasarım ve üretim gücümüzü dünyaya tanıttığımız önemli bir platform haline geldi. COF'2025 ile hazır giyim ve tekstildeki potansiyelimizi küresel moda sahnesine taşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sektörün ATO'da 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi ile 17 No'lu Tekstil, Tuhafiye, Mefruşat Meslek Komitesi aracılığıyla temsil edildiğini de kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak sektörün gelişimine yönelik her türlü çalışmanın içinde olacaklarını belirtti. - ANKARA