Ankara Polatlı’da kırtasiye esnafı AVM ve büyük marketler nedeniyle iş yapamamaktan dert yandı

Haber: Gökdeniz CAN

(ANKARA)- Ankara'nın Polatlı ilçesinde kırtasiye esnafı, AVM ve büyük markerler nedeniyle iş yapamadıklarını belirtti. Übeyt Kızılkaya, "Satış olmadığı için sektörü değiştirmeyi bile düşünüyoruz" dedi.

Ankara Polatlı'da kırtasiyeciler, büyük marketler, AVM'ler ve indirim mağazalarıyla rekabet etmekte zorlandıklarını belirtti. Bazı esnaf satışların ciddi oranda düşmesi nedeniyle sektör değiştirmeyi dahi düşündüklerini söyledi.

Esnaf Übeyt Kızılkaya, satışların önceki yıllara göre önemli ölçüde düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Satışlar eskisi gibi değil, şu anda hiç satış yok desek yeridir yani. Mesela büyük marketler, ondan sonra AVM'ler hep satışımızı engelliyorlar. Hiç eskisi gibi satış yapamıyoruz. Her sene gitgide azalıyor, düşüşlerimiz var her sene olduğu gibi. Satış olmadığı için sektörü değiştirmeyi bile düşünüyoruz."

"25-30 YILLIK EMEĞİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Polatlı'da uzun yıllardır kırtasiyecilik yapan bir esnaf ise küçük işletmelerin yeterince desteklenmediğini savunarak, "Burada yaklaşık 25-30 senedir bir emek var burada. Yılların bir emeği, babadan oğula diyelim. Hala biz bu işimizi sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Küçük esnafın büyük işletmeler karşısında zor durumda kaldığını ifade eden esnaf, "Yani gerçekten artık devlet küçük esnafın elinden tutmalı. Bir şekilde yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ESNAF ZOR DURUMDA"

Esnaf Seher Öztürk de okul döneminin başlamasıyla birlikte küçük esnafın yaşadığı rekabetin daha da arttığını söyledi. Öztürk, "Milyoncudan, marketçiden aslında daha uygun fiyatlarımız var, daha kaliteli ürünlerimiz var ama insanlara algı olarak, ucuzcu izlenimini verdikleri için hiç düşünmeden direkt oraya gidiyorlar" dedi.

Küçük esnafın her yıl aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Öztürk, denetim ve destek çağrısını yineleyerek, "Küçük esnaf çok zor durumda ve bununla ilgili de hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmıyor. Bu durumdan biz muzdaribiz yani. Her sene aynı sıkıntı, aynı sıkıntı oluyor yine. Bununla ilgili de yapılan hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA