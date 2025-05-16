Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı İçin İlk İhale Yapıldı

Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı İçin İlk İhale Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı için ilk ihale yapıldığını duyurdu. Proje ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara- Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı için ilk ihale yapıldığının müjdesini verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bağlantı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi'nin ihalesi iki aşamalı olarak planlanmış olup, birincisi 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale süreci halen devam etmekte olup, sözleşme yakın bir tarihte imzalanacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt

Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor

Nedeni de belli! 1. Lig'de VAR kalkıyor
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.