Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı İçin İlk İhale Yapıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara- Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı için ilk ihale yapıldığının müjdesini verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bağlantı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi'nin ihalesi iki aşamalı olarak planlanmış olup, birincisi 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale süreci halen devam etmekte olup, sözleşme yakın bir tarihte imzalanacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ