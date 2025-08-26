Ankara'da İtfaiye Meydanı'nda yıkım hazırlığı: Esnaftan mağduriyet iddiası

Ankara'nın İtfaiye Meydanı'nda faaliyet gösteren esnaflar, yıkım çalışmaları nedeniyle tebligatsız tahliyeler ile mağdur edildiklerini belirtti.

Yıkılıp yeniden yapılması beklenen Altındağ ilçesindeki İtfaiye Meydanı'nda mağduriyet yaşadığını iddia eden esnaflar tepki gösterdi. Yaklaşık 40 yıldır bölgede faaliyet gösteren esnaflar, mağdur edildiklerini ileri sürdü. İddialara göre esnafa yeni çarşı sözü verildi ancak yapılan sözleşmelerde yüksek TEFE-TÜFE oranlarının uygulanması nedeniyle birçok esnaf dükkanlarını iade etmek zorunda kaldı. Bölgedeki iş yerlerinin herhangi bir resmi tebligat yapılmadan boşaltılmak istendiği öne sürüldü. Esnaflar, İtfaiye Meydanı'ndaki yıkımın Ankara halkını da olumsuz etkileyeceğini savunarak, yetkililerden destek talep etti.

"Ankara halkı ikinci el eşyalarını satacak esnaf bulamayacak"

İtfaiye Meydanı'nda yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan Hüseyin Aydoğan, "Sıkıntılarımız 2022 yılında başladı. Buranın kamulaştırılıp, Hamamönü'ndeki gibi konak yapılacağı söylenerek çalışma başladı. Burada babadan oğula geçen esnaflık var. Oda başkanımızla beraber gelen heyete 'Konak yapacaksınız ama buradaki esnaf nereye gidecek, ne yapacak? 330 tane esnaf var. Çarşı yapalım' dediler. Tamam dedik, biz oraya gidelim siz projenizi uygulayın. 2023 yılında sözleşme imzaladık. Kazımkarabekir Caddesi'nde 152 tane dükkan yaptılar. Kurayla çekiliş yaptılar dağıttılar. 6 ay sonra yüzde 72 TEFE-TÜFE koydular. Esnaf çarşıya gitmeden taksiti ödeyemez hale geldi. Mağdur olduk. 90 küsur esnaf dükkan almıştık, şu an 20'ye düştü, hepsi iade etti. Aylarca aidatlarını ödedik. Bir türlü bize yardımcı olmadılar. Bayramdan beri burayı yıkacağız diye başladılar. Gidecek yerimiz yok, aldığımız dükkanları da iade ettik. 3 milyon liraya aldığım dükkan 4.5 milyona çıktı. 2'nci senede de yüzde 60 TEFE-TÜFE oldu. Bu şartlarda oraya gidemeyiz dedik. Bir de 10 yılık sözleşme yaptık. 16 dükkan satışa çıktı. İki yanımdaki dükkan satışa çıktı. 4 milyon 50 bin liraya satıldı. Ben 6 milyon 500 bindeyim, yanımdaki 4 milyonda. Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle onun dükkanı 8 milyona geliyor. Bizim dükkanımız 25 milyona geliyor 10 senede. Saha başkanımıza ilettik, matematiksel hata var dedik. Bu dükkan ruhsatını almış, vergilerini ödemiş. Vergi levhası var. Sabah geliyorlar 'Sizin burası yol gözüküyor, kaldıracağız.' Bir günde olacak şey değil. Tebligat yok, hiçbir şey yok. Güvenlik güçleri ile beraber mücadele ettik. Bu çarşıyı dağıtmak Ankara halkına ihanettir. Ankara halkı ikinci el eşyalarını satacak esnaf bulamayacak. Burada büyüklerimizden, yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Düzenlenmesi lazım ama bunlar esnafla olacak şey"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2019 yılında meydanın riskli alan ilan edildiğini belirten Osman Aktaş, "Bunlara hiçbirimizin itirazı yok. Düzenlenmesi lazım ama bunlar esnafla olacak şey. Bu çarşının hayatını, kültürünü devam ettirmemiz lazım. Buraya geldiler, sözlü olarak söylediler. 'Biz size yer vereceğiz, yeni İtfaiye Çarşısı yapıyoruz' diye. Bu resmi olan bir şey değil. İnsanlara bu sözleşmeyi yapmışsın, hak tanımışsın, kura çekmişsin, dükkan vermişsin ama TEFE-TÜFE vurmuşsun adama. TEFE-TÜFE'den borcu ödeyemiyor, aynı dükkanlara ihaleye çıkıyorsun, başkasına yüzde 25 sabitle veriyorsun. Benim dükkanımın önüne, bilmiyorum GEDAŞ diye bir şirketten adamlar gelip yarın bana boşalt diyor dükkanı. Diyorum ki ben niye boşaltacağım? Diyor ki 'Ben senin mal sahibinle anlaştım.' Mal sahibimle anlaşmışsın, benim haberim yok, kira ödüyorum diyorum. Olsun diyor, boşaltacaksın, ben mal sahibine kağıt imzalattım. Burada neyim diyorum, vergi mükellefiyim, SSK'mı ödüyorum, bankamı ödüyorum. Burayı ne yapacaksınız diyorum, kafe yapacağım, lokanta yapacağım. Tamam dedim, benim işim lokanta. Verin o zaman bana burada yer. Olmaz, sana vermiyoruz diyorlar. Burada 60 yıldır bu lokanta var. Bir hak varsa ver, parası neyse herkes ödesin. Esnafı mağdur etmeyeceğim dediniz, 350 tane esnaf mağdur durumda. Pazartesiye kadar süre verdiler. Bir arkadaşımızdan başlıyorlar. Elektriğini kesiyor ve hiçbir tebligat yok. Yol gözüküyormuş. Yol gözüküyorsa sen 70 senedir neredesin? Bu adamın suçu mu bu? Sen her türlü ticaret yapmasına müsaade etmişsin" dedi.

"Bizim muhatabımız devlet olsun, aracı olmasın"

Yaklaşık 30 yıldır antikacılık yaptığını söyleyen Polat Koç, "Kamulaştırma adı altında yaklaşık 10-12 yıldır bizi mağdur ediyorlar. Duvarlarımıza kağıt asıyorlar. Çıkacaksınız diyorlar. Karşımıza bir muhatap bulamıyoruz. GEDAŞ diye bir firma. Yok elektriğinizi keseceğiz diyorlar, zabıta gönderiyorlar. Herhangi bir resmi evrakla, resmi yazıyla gelen kimse yok. Biz esnaf adamız. Dolayısıyla işimize konsantre olamıyoruz. Yatırım, mal alımı yapamıyoruz. Acil kamu ulaştırmada altına bir şey çıkarttılar. O iptal oldu. Aşağıda bir ofis açmışlardı. Bize buradan yer teklif ettiler. 40-50 metrekarelik bir dükkan. Bin 500 metrekare alan kullanıyorum ben. 200 metrekare üzerinden para teklif ediyorlar bana. 3 milyon 600 gibi bir rakam teklif ediyorlardı. Beni o zaman 16 milyon küsurda borçlandırıyorlardı. 2023 yılından bugüne kadar sürekli hiç muhatap bulamadık. Gelenlerin gidenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Bir taşınayım desem 1 yıldan aşağı taşınamam yani. Bizim muhatabımız devlet olsun, aracı olmasın" diye konuştu. - ANKARA