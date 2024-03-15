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Ankara'da Engelli Köpekler Varil Treniyle Gezdiriliyor

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Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varillerden oluşturulan trene yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor.

Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varillerden oluşturulan trene yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor.

Hayvansever Buket Özgünlü, çeşitli kazalar nedeniyle engelli kalan köpeklere kurucusu olduğu Yaşapati Köpek Bakımevi'nde bakıyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bakımevinde engelli köpeklerin rehabilite olmasını amaçlayan Özgünlü, varillerden bir tren tasarladı. Köpekler, ATV aracına bağlı varillerin içerisine konularak sokaklarda gezdiriliyor.

"560 tane kayıtlı canımız bulunmakta"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan hayvansever Özgünlü, "560 tane kayıtlı canımız bulunmakta. Yarısından çoğu engelli, yarısından çoğu görme engelli. Bu canların hepsine destekler sayesinde bakabiliyoruz" dedi.

"Özlemlerini giderme istekleri vardır mutlaka"

Engelli köpekleri cadde ve sokaklarda bulduklarını söyleyen Özgünlü, şunları kaydetti:

"Hepsi sokaklarda, parklarda yaşayan canlardı. Özgürlüklerini bilen canlardı. Daha sonrasında engelli kaldıkları için demir parmaklıklar arkasında yaşamak zorunda kaldılar. 'Onların da dışarıyı görme ve özlemlerini giderme istekleri vardır mutlaka' diye düşünerek ve empati yaparak da böyle bir tren projesi gerçekleştirdik. Aslında bu projeyi de yurt dışında bir amcada görmüştük. Ben de bizde neden olmasın diyerekten böyle bir şey yapma gereği duydum."

İstanbul'da tekmelenerek öldürülen Eros isimli kediye ilişkin de konuşan Özgünlü, "Maalesef bir kedinin bağırsakları dışına çıkana kadar şiddet uygulanıyor ama ülkemizde bunun bir caydırıcı cezası olmuyor. Bunun için çok üzgünüm" diye konuştu.

"Çok mutlu olduklarının farkındayım"

Köpeklerin varil treni ile seyahatten memnun olduğunu dile getiren Özgünlü, "Yani çok mutlu olduklarının farkındayım. Çünkü gülüyorlar. Gülmeleri benim için çok önemli. Buraya geldiklerinde enerjileri daha yüksek oluyor. Oraya gittiklerinde hareket edemedikleri için buraya geldiklerinde o mutluluğu burada sergileyebiliyorlar" ifadesini kullandı.

Özgünlü, köpek bakımevinde yaklaşık 304 engelli köpeğin olduğunu aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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