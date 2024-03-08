Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 8 Mart Kadınlar Günü Açıklaması

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Yekeler, 8 Mart Kadınlar Günü'ne dair yaptığı açıklamada, "'Varlığıyla hayatımızın her alanına değer katan, bizlere güç veren kadın, emeği ve sevgisi ile aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştiren kişidir" dedi.

Yekeler, kadının varlığıyla kimine evlat, kimine anne, kimin kardeş, kimine mesai arkadaşı olduğunun altını çizerek, "Varlığıyla hayatımızın her alanına değer katan, bizlere güç veren kadın, emeği ve sevgisi ile aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştiren kişidir. Her alanında çok kıymetli rolleri olan kadının iş hayatındaki rolü elbette göz ardı edilemez. İş hayatımdaki kadın iş ve aile dengesini doğru planlamak ve konumlandırmak zorunda. Erkeklere özgü kişilik özelliklerinin başarı ile Özdeşleştirildiği çoğu ortamda çalışan kadın olarak karşılaşılan zorluklar elbette daha fazla" ifadelerini kullandı.

Karşılaşılan zorluklara rağmen kadının yaradılış özelliklerinden kaynaklı psikolojik üstünlükleri olduğunu ifade eden Yekeler, "Çalışan kadınlar olarak ebetteki üstlendiğimiz roller erkeklere kıyasla çok daha fazla. Kadının olaylar karşısında direnci, zorluklar karşısında pes etmeyişi, hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da olumlu olarak yansımaktadır" dedi.

"Çalışan bir kadının kurması gereken en önemli denge bence aile ve iş dengesidir"

İş hayatında kendi mesleki tecrübelerinden örnekler vererek sözlerine devam eden Yekeler, "Mesleğe 1997 yılında mezun olduğumda ve Atatürk Üniversitesinde ameliyathanede başladığımda sadece bir evlat, bir kız kardeş, ve işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir hemşireydim. Daha sonrasında bir eş bir anne olarak yeni rollerim eklendi. Yeni roller eklendikçe her kadın hayatında olduğu gibi benim de hayatında yeni zorluklar ve yeni sorumluluklar başladı. Çalışan bir kadının kurması gereken en önemli denge bence aile ve iş dengesidir. Bu dengeyi kurarken diğer aile bireylerinin desteği olsa da maalesef en temel sorumluluk ve yük biz kadınların omuzlarında" diye konuştu.

Yekeler sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Kesintisiz 7-24 hizmet sunan sağlık camiasının birer Ferdi olarak biz kadınlar aynı zamanda nöbet usulü çalışmanın zorluklarıyla da mücadele etmek zorundayız. Mesleğimde yaklaşık 18 yıllık bir saha tecrübesinden sonra idareci olarak görevime devam ettim. Çok beğendiğim bir cümledir, 'çıraklığını yapmadığınız bir işin ustalığını soyunmayın' bu düsturla ben de hatırı sayılır tecrübe edindikten sonra idareciliği adım attım. Yıllarca mesleğe zorlu şartlarda çalışmış ve hizmet etmiş birisi olarak tecrübemi ve beraberinde aldığım eğitimleri idarecilik hayatımda da fiiliyata geçirmek oldukça kolay oldu. Her kim bir canın kurtuluşuna vesile olursa tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur ayeti kerime meali her zaman meslek hayatımda düsturum olmuştur."

Bir insan ve yönetici olarak, her zaman öğrenecek bir şeylerin olduğunu ve ümitsizliğe düşmeden gayretle yeni gelişmeleri takip ederek insanın kendisini güncellemesinin başarının başka bir boyutu olduğunu ifade eden Yekeler, " 8 Mart Dünya kadınlar Günü vesilesiyle başta sağlık camiamızın çok kıymetli kadınları olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, sağlıklı huzurlu nice güzel çalışma yılları diliyorum" dedi. - ANKARA