Ağıralioğlu: CHP'ye mutlak butlan kararı kapatmadan daha hasarlı

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin, "Kapatma kararından daha hasarlı olmuştur bu. Yani CHP'yi kapatsalar mı daha çok hasar olurdu? Yoksa mutlak mutlak karar mı? Kapatsalar daha az hasar olurdu. Hukuk anlamında söylüyorum. Bu Türkiye'de her partiyi her yani her siyasi iradeyi gölgede bırakacak, töhmet altında bırakacak bir şeydir. O yüzden yanlış buluyoruz bu kararı" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, memleketi Trabzon'da düzenlenen programda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağıralioğlu, ekonomik sıkıntıların vatandaş ve esnaf üzerindeki yükünün her geçen gün arttığını belirterek, Türkiye'de milyonlarca kişinin kredi kartı borcuyla yaşamaya mecbur bırakıldığını söyledi.

"MİLLET ADETA KÖLELERE DÖNDÜ"

İktidarın faiz konusundaki tutumunun ve söyleminin birbirini tutmadığını söyleyen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Hükümet de Sayın Cumhurbaşkanının güya hassasiyetlerine uygun davrandığını söyler ama şu anda olan şey şudur, 1 milyon liralık borç zamanında yatırılamamış. Diyelim 4 milyon olmuş. 4 milyonluk borca yeni yapılandırma yapıyorsunuz. 9 milyon ödeniyor. Yani 1 milyonluk borcun 9 milyon lira olarak ödendiği bir alan var. Bu alanda bu mağduriyete muhatap yapılandırmaya muhatap 2,5 milyon insan var. 20-30 bin kişi olsa dersiniz ki ya bunlar iş bilmedikten battılar. Ama 2, 2.5 milyon insanı ilgilendiren bir düzenleme yapıyorsanız memleketinizi kötü yönetiyorsunuz demektir. Bu kadar faize anaparasıyla beraber faize yapılandırma diyorsunuz sonra faizin faizini yapılandırıyorsunuz. Ben geçen basın toplantısında hissiyatı böyle olduğu için milletimizin kızdım. ya hükümetimizin hükümet mi tefeci mi olduğuna karar vermesi lazım dedim. Yani böyle faize faiz işletmek tefeciliktir yani. Şimdi hükümet faize faiz işlettiğine göre tecil faizi diye bir şey çıkardığına göre yani hükümet gibi davranmayıp tefeci gibi davranmayı tercih ediyor demektir. Kendilerine gelsinler. Vazifelerini zamanda yapan vergisini zamanda ödeyebilen buna imkan bulabilenleri ödüllendirsinler. Onlar da vazifelerini yaptıkları için kendilerini enayi gibi hissetmesinler. Vazifesini, vergisini, borcunu ödeyebilme imkanı olanı devlet ödüllendirsin ki onlar ödemeye devam etsinler. Yani Cumhurbaşkanımız aslında faize karşıyız derken memleketin bütün alın terini faize vermek zorunda olan bir gerçeklikle bizi karşı karşıya bırakıyor. Millet adeta Firavun'un sarayına taş taşıyan köleler gibi bankalara taksit taşıyan kölelere döndü."

"S-400'LERİ KULLANAMAYAN F-35'LERİ ALAMAYAN BİR ÜLKE DURUMUNA DÜŞTÜK"

NATO Zirvesi ile S-400 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, iktidarın geçmişte muhalefete yönelttiği eleştirilerin bugün kendi siyasi pratiğine dönüştüğünü belirtti.

S-400 ve F35 konusunda da iktidarı eleştiren Ağıralioğlu, "S-400 meselesinde ben o zaman da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Bize söz verdikleri patriot füze bataryalarını vermediler. Bize söz verdikleri ve aslında müttefik olduğumuz için vazifeleri olan F-16'ların modernizasyonunu yapmadılar. Üstüne bir de bizim için tehdit oluşturdular. Biz de egemen bir devletiz S-400 aldık. Ben planlayıp aldıklarını zannediyordum. Ben hükümetin bu hamlesinin mutlaka altı dolu zannediyordum. Aldık aldığımız zaman da büyük bir vaveylayla muhalefet alınır mı eder mi falan derken ben alınabilir diyordum. Kendimizi korumak zorundayız. Vermiyorsanız alacağız diyordum. Muhalefette olmama rağmen diyordum. Şimdi parasını verip aldığımız S-400'leri kullanamayan parasını verdiğimiz F-35'leri alamayan bir ülke durumuna düştük. Hükümetin hissesine böyle bir şey düşmek üzere. Biz bu S-400'leri niçin aldık? Aldığımız F-35'leri madem geri verecektik niçin aldık? Madem aldık niçin geri veriyoruz?" diye konuştu.

"MUTLAK BUTLANI YANLIŞ BULUYORUZ"

CHP kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararına da değinen Ağıralioğlu, bu kararı doğru bulmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yargının bu şekilde siyasete müdahalesi anlamına gelebilecek, siyaseti yargı eliyle düzeltiyorlar duygusu verebilecek her hamle millet sinesinde mahkum olmuştur. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti de bunu bilir. Tayyip Bey'in siyasi kariyerine baksınlar, hayat hikayesine baksınlar. Yargı yoluyla siyasi yasaklı hale gelmiş. Sonra efendim Yargıtay'ın kararından sonra Danıştay engellemiş. Sonra partisi kurmuş ama Meclis'e girememiş. Sonra siyasi yasağa kalksın diye efendim mecliste oylama yapmış, kanun teklif edilmiş. Ahmet Necdet Sezer o kanunu kabul etmemiş. Yani normalde kabul etmeme imkanı olmazsa onu da kabul etmeyecekmiş. 2'inci defa gelince mecbur kabul etmek zorunda kaldığı için kanunlaşmış. Sonra Meclis'e girebilmiş. Sonra kurduğu partinin başına sonra da Başbakan olabilmiş birinden bahsediyoruz. Devleti Sayın Cumhurbaşkanı bu hayat hikayesiyle yönetimine hizmetine talip oldu. Yani kendisi siyaset yoluyla engellenen ama milletin 'ben bu engeli tanımıyorum' dediği, iktidara getirdiği bir alandır. Dolayısıyla o bilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bilir."

"KAPATSALAR DAHA AZ ZARAR OLURDU"

Dolayısıyla mutlak mutlak kararını ben yanlış buldum. Yanlış bulduğumuzu söyledim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarını bu şekilde tartışmaya açmanın, demokrasimizi ve hukukumuzu çok zayıflatacağına inanıyorum. Yarın başka heveslere, başka itirazlar konu olur. Birisi kabul eder, sonra AK Parti'nin icraatlarını boşa düşürecek saçma sapan kararlar alınmak zorunda kalır. Böyle olur. Herkesin başına gelir. Yani bana sorulsa kapatma kararından daha hasarlı olmuştur bu. Yani CHP'yi kapatsalar mı daha çok hasar olurdu? Yoksa mutlak mutlak karar mı? Kapatsalar daha az hasar olurdu. Hukuk anlamında söylüyorum. Hukuk ihlali anlamında. Bu Türkiye'de her partiyi her yani her siyasi iradeyi gölgede bırakacak, töhmet altında bırakacak bir şeydir. O yüzden yanlış buluyoruz bu kararı, yanlış bulduğumuzu ifade ettik. Biz mutlak mutlak kararını hukuken doğru bulmadık. Demokratik hukuk devletinin zayıflamasına sebep olacağına, devlete, hukuk kurumlarına olan güveni hasarlayacağına inandık, itiraz ettik efendim.

CHP'nin kendi tercihlerini konuşmayız ama kararın yanlış olduğunu söylüyoruz. Usul olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsi olarak da bunu siyasi bir demeç gibi söylemiyorum. Kemal Bey'in siyasi finalinde böyle bir şeyi tercih etmesinin kendisine çok ağır hasar verdiğini düşünüyorum. Yani Kemal Bey çok ağır hasar aldı. Böyle veda etmeseydi keşke siyasete."

Kaynak: ANKA