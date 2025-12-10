DTSO'dan Amedspor'a büyük destek

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) girişimleri ve Diyarbakırlı iş adamlarının katkılarıyla alınan yeni takım otobüsü, düzenlenen törenle Amed spor Kulübu'ne teslim edildi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Amed spor halkın takımıdır. Bu destek, kentin ortak dayanışma kültürünün sonucudur" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve iş adamlarının katkılarıyla Amed spor için alınan yeni takım otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Teslim törenine DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Amed spor Kulübü Başkanı Nahit Eren ve çok sayıda iş adamı katıldı. Törende konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Amed Sportif Faaliyetler'in başarısında kentin tüm kesimlerinin desteğinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Kaya, "Bugün burada Amed spor'un uzun süredir ihtiyaç duyduğu takım otobüsünü teslim etmek için bir aradayız. Amed spor halkın takımıdır. Taraftarından iş insanına, kadınlardan gençlere kadar herkesin desteği bu kulübü bugünlere getirmiştir. Hem sportif başarı hem de finansal istikrar açısından sürdürülebilirlik bu dayanışmanın ürünüdür" dedi.

2018'den beri devam eden istişare kültürünün kulübün büyümesinde önemli rol oynadığını belirten Kaya, DTSO'nun tüm meclisi ve iş dünyasıyla birlikte Amed Sportif Faaliyetler'e destek olmaya devam edeceğini ifade etti. Kaya, otobüsün temin edilmesinde emeği geçen tüm iş adamlarına teşekkür etti. Kaya, otobüsün alınma sürecinin hızlı ilerlediğini belirterek, "Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede iş insanlarımızın desteğini alarak otobüsün finansmanını sağladık. İstanbul'daki hemşehrimizin de katkısıyla araç kısa sürede hazır hale getirildi. İç dizaynı tamamen futbolcuların konforu düşünülerek yenilendi" dedi. Kaya ayrıca başkan yardımcıları, meclis divanı ve genel sekreterliğe katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Kulüp Başkanı Eren ise DTSO ve Diyarbakırlı iş adamlarının desteğinin büyük bir anlam taşıdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin değerli iş insanlarının yıllardır Amed spor için verdikleri emeğe şahidim. Bugün bu otobüsü kulübümüze kazandırmaları, bu dayanışmanın güçlü bir örneğidir. Amed spor şampiyonluğu hedefleyen bir kulüptür. Bu hedef doğrultusunda futbolcularımızın konforu ve altyapı koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu süreçte emeği geçen önceki yönetimimize ve bugünkü katkıları sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in genç bir kulüp olduğunu ancak halkın, sivil toplumun ve iş insanlarının güçlü desteğiyle ayakta durduğunu dile getirerek, "İyi ki varsınız, iyi ki Amed spor var" dedi.

Yeni takım otobüsü, Amed Sportif Faaliyetler'in hem kamp hem deplasman yolculuklarında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. DTSO yönetimi, Amed Sportif Faaliyetleri'nin yanı sıra Diyarbakır'daki diğer spor kulüplerine, kültür-sanat kurumlarına ve yerel yönetimlerin çalışmalarına da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Tören, kulüp otobüsünün Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Eren'e teslim edilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR