Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler - Haberler

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Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce'de çeşitli bölgelerini gezdi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce'de çeşitli bölgelerini gezdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde başka şehirlerden Düzce'ye gençler gelmeye başladı. İlk olarak Amasya'dan misafirlerini ağırlayan Düzce, çeşitli bölgelerde öğrencilerin gezmesini sağladı. İncelemelerde bulunan öğrenciler daha sonra Batı Karadeniz'in antik kenti olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Konuralp Müzesine giden gençler, seyir tepesinden Düzce manzarasına bakarak, Amasya'ya uğurlandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Amasya Düzce Yerel Haberler

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