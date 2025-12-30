ALTSO'da üye aidatlarına zam yok

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi.

ALTSO Aralık ayı olağan meclis toplantısı ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda ALTSO Yönetim Kurulu'nun aldığı kayıt ücretleri ile oda aidatlarına zam yapılmaması yönündeki karar meclis üyeleri tarafından da oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, ALTSO'nun 2026 yılı denk gelir-gider bütçesi de 130 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Açılış, yoklama ve mazeretlerin görüşülmesi ile başlayan toplantıda, Başkan Eray Erdem, yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleri ile paylaştı. Başkan Erdem, Antalya Valiliği, ALKÜ ve Alanya Üniversitesi iş birliğinde kurulan Alanya Teknokent AŞ, vergi rekortmenlerine plaket takdimi, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı ve Yangın Yönetmeliği Toplantısı konularında meclis üyelerine detaylı bilgiler aktararak, 2026 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

"Zam yok"

Erdem, 2026 yılı bütçesine değinerek 130 milyon TL olarak bütçenin hazırlandığını söyleyerek, "Yaşanan ekonomik süreçleri göz önüne alarak Yönetim Kurulu toplantımızda 2026 yılı için kayıt ücretleri ile oda aidatlarına zam yapmama karar aldık" dedi. Erdem, oy birliği ile geçen karar için de meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk'ün katılımıyla istişare toplantısı

Meclis toplantısının ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Kıdemli Üsteğmen Osman Karalay ve Alanya Göç İdaresi Müdürü Mehmet Çelik'in katımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Başkan Erdem, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda Alanya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplantılar düzenleyeceklerini ifade ederek, bu toplantıların ilkinin de Alanya Kaymakamının katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Toplantıda, meclis üyeleri sektörlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerine Kaymakam Öztürk'e ilettiler. Kaymakam Öztürk ise bu tür istişare toplantılarının çok önemli olduğunu belirterek, Başkan Erdem ve yönetimine davetleri için teşekkür etti. - ANTALYA