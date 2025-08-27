Altınları Teslim Eden Çocuk, Bisiklet Hediye Aldı

Altınları Teslim Eden Çocuk, Bisiklet Hediye Aldı
Batman'da poşet içinde bulduğu 1 milyon 600 bin liralık altınları polise teslim eden 14 yaşındaki Ömer Çaban'a, altınların sahibi tarafından bisiklet hediye edildi. Ömer, bisikletini alarak mahallede gezmeye başladı.

Batman'da çöpün yanında bulduğu 1 milyon 600 bin liralık altın dolu poşeti polise teslim eden 14 yaşındaki çocuğa altınların sahibi tarafından bisiklet hediye edildi.

Gap Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında bir poşet bulan 14 yaşındaki Ömer Çaban, poşetin içini açtığında altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Bulduklarını annesiyle paylaşan Çoban, annesinin yönlendirmesiyle polis ekiplerine giderek poşeti teslim etti. Polis ekiplerince alınan altınların sahibi Evliya Akçay'a teslim edildi. Dün Ömer'e bisiklet sözü veren Akçay, bugün aldığı bisikletle örnek davranış sergileyen çocuğun yanına gidip hediyesini verdi.

Bisikleti Ömer'e teslimde konuşan Evliya Akçay, "Kardeşim Ömer altınlarımı buldu. Çok şükür beni sevindirdi, ben de onu sevindirmek istedim. Ona bisiklet sözüm vardı, bir hafta içinde demiştim ama bugün alıp kendisine teslim ettim. İyi günlerde kullansın, Allah kaza bela vermesin. Ömer'i yetiştiren annenin babanın ellerinden öpüyorum. İyi ki senin gibi bir çocuğu yetiştirmişler. Allah senin gönlüne göre versin" dedi.

Bisikletini alan Ömer de mahallesinde gezmeye başladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
