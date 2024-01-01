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Almanya'da Yeni Yıla Havai Fişek Gösterileriyle Merhaba

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Almanya'da halk, başkent Berlin başta olmak üzere ülke çapında geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi. Frankfurt'ta ise binlerce kişi, Main Nehri kıyısında gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2024 yılına 'merhaba' dedi.

Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Yeni yıl dünya genelinde konserler, sokak partileri ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla karşılandı. Almanya'da halk başkent Berlin başta olmak üzere ülke çapında geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi. Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt'taki yeni yıl kutlamaları Main Nehri kıyısında gerçekleştirildi. Nehir kenarında toplanan binlerce kişi, görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına 'merhaba' dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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