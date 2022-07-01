Alman öğrenciler, Kartal Belediyesi'nde staj yapacak

Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve Alman Devlet Üniversitesi Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen proje ile Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelen öğrenciler, Kartal Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde staj yapacak.

Kartal Belediyesi tarafından staj alacak öğrencilere çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilmeleri konularında destek olunacak. Öğrencilerin ayrıca; tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunmalarına, çocuk gelişimi alanında gözlem yaparak tecrübe kazanmalarına olanak sağlanacak.

ALMAN SOSYAL HİZMETLER UZMANLARINDAN BAŞKAN YÜKSEL'E ZİYARET

Kartal Belediye Başkanlığı, Alman Devlet Üniversitesi Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ve Alerji ile Yaşam Derneği iş birliği ile yürütülecek proje kapsamında Alman sosyal hizmetler uzmanları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Stuttgard merkezli Alman devlet üniversitesi DHBW'den Sosyal Hizmetler Fakültesi Staj Programları Yöneticisi Doris Kupferschmin, Araştırma Görevlisi Dr. Cansu Atlay Hossain, Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceyhan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Güler de hazır bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZIN, DAHA İYİ KOŞULLARDA YETİŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, "Değerli uzmanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocukların, daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki çocuk kreşleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları ile çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz" iİfadelerini kullandı.

SOSYAL HİZMETLER UZMANLARI KARTAL BELEDİYESİ KREŞLERİNİ GEZDİ

Ziyaretin sonunda Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve sosyal hizmetler uzmanları, her şeyin alerji hastalığı olan çocuklar için özel olarak tasarlandığı Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kreş müdürü, misafirlerle merkez ile alakalı tüm detayları paylaştıktan sonra ekip, Kartal Belediyesi'ne bağlı diğer kreşleri ziyaret etmek için Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nden ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Yerel