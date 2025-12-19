Haberler

TBMM eski İdare Amiri Uzunırmak, yılların yorgunluğunu tarımla atıyor

TBMM eski İdare Amiri Uzunırmak, yılların yorgunluğunu tarımla atıyor
Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, siyasetteki yorgunluğunu tarım yaparak atmaya çalışıyor. İncir yetiştiriciliği yaparak hem üretim süreçlerine katkıda bulunuyor hem de gençlere ağaç dikme konusunda örnek oluyor.

Aydın siyasetinin önde gelen isimlerinden, Aydın Milletvekili, TBMM eski İdare Amiri Ali Uzunırmak, yılların yorgunluğunu tarım yaparak atmaya çalışıyor. İnsanoğlu için en güzel duygulardan birinin insanlık ve memleket için çalışıp üretmek olduğunu belirten Uzunırmak, mesaisinin önemli bir kısmını başta incir olmak üzere tarım ürünleri üreterek harcıyor.

"Toprak ve tarımla iştigal etmek dinlendiriyor"

Dünyadaki en güzel mesleklerden birinin emeğinin karşılığını aldığı sürece tarımla iştigal etmek olduğunu ancak gençlik yıllarında gerek üstlendiği vizyon gerekse ülkenin içinde bulunduğu durumlardan dolayı tarıma pek fazla zaman ayıramadığını belirten MHP Aydın eski milletvekili ve TBMM eski idare Amiri Ali Uzunırmak, ilin değişik ilçelerinde dikip yetiştirdiği incir bahçelerinde bir yandan yılların yorgunluğunu atıp diğer yandan da emekliliğin keyfini yaşıyor. Memleket için yapılacak en güzel işlerden birinin de ağaç dikip yetiştirmek olduğunu kaydeden Uzunırmak, aynı zamanda gençlere de örnek oluyor.

"Babam Hadıloğlu İbrahim'in vasiyetiydi"

Babası'nın en önemli vasiyetlerinden birinin 'önce insan sonra ağaç yetiştir' olduğunu kaydeden Ali Uzunırmak, "Herkesin hayatında babasının yeri çok önemlidir. Rahmetli babamın vasiyeti vardı. Bu vasiyeti doğrultusunda 2002 yılında Atça'da Hadıloğülu İbrahim Uzunırmak okulunu yaptırdık. Şimdi de şehrinimizin değişik ilçelerindeki arazilerde ağaç yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Aydın'ın milli meyvesi incirin dünyada rakibinin olmadığını bu nedenle üretime ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Uzunırmak, tarımın da bilinçli yapılması gerektiğini kaydetti.

"Ali Uzunırmak kimdir?

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça'da 22 Mayıs 1958'de dünyaya gelen Ali Uzunırmak, Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü son sınıfında iken ayrıldı. Yüksek öğrenim yıllarında Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği ve Ankara Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. Aydınspor Başkanlığı görevini üstlendi ve Beşiktaş Spor Kulübü Kongre Üyesi oldu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde halen gönüllü olan Ali Uzunırmak, 21 ve 23. dönemde MHP'den Aydın Milletvekili seçildi. 24. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri olan Ali Uzunırmak iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor, evli ve 1 çocuk babası. Siyasetin önemli isimlerinden biri olan Ali Uzunırmakson yıllarda çiftçilikle de iştigal etmeye başladı. - AYDIN

