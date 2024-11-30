Alaçatı Turizm Derneği, Turizmi 12 Aya Yayma Hedefinde Ciddi Çalışmalar Yapıyor

Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal, turizmi 12 aya yayma hedefiyle ilgili ciddi gayret sarf ettiklerini ifade ederek, Sakız Adası'nı Çeşme turizmi için asla tehlike olarak görmediğini vurguladı. Başkan Ünsal, "Ben orasını asla rakip olarak görmüyorum. Aksine bizim için pazarlamada bir avantaj olarak görüyorum. Gelen konuklar, bir günü orada geçirebilirler. Turist için pasaportunda başka bir ülkenin daha kaşesinin olması çok önemlidir" dedi.

İzmir Çeşme'de bulunan Alaçatı Turizm Derneği üyeleri, akşam yemeğinde bir araya geldi. Derneğe yeni katılan üyelerinde buluştuğu toplantıda konuşan Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal, dış pazarla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ünsal, 2024 sezonunun çok geç başladığını ifade ederek, "Turisti çeşitlendiremediğimiz için, sadece iç pazar ve gurbetçilere dayalı bir turizm politikamız olduğu için ve bu sene Avrupa şampiyonası, ardından olimpiyatlar nedeniyle sezon çok geç başladı ama eylül ayı ve ekim ayının ortalarına kadar havaların da güzel gitmesiyle birlikte açığı biraz kapattık" dedi.

"Sezonun bu kadar kısa olması çok can sıkıcı"

Başkan Ünsal, turizmi 12 aya yayma hedefiyle ilgili ciddi gayret verdiklerini ifade ederek, "Turizmi 12 aya yayma hedefi senelerden beri konuşuluyor ancak biz bununla ilgili ciddi gayret sarf ediyoruz. Özellikle dış pazarda bir şeyler yapmak adına çok ciddi çalışmalarımız var. Yakın zamanda ürünlerini vermeye başlar. Tabii kalıcı olması çok önemli. İstiyoruz ki bir noktaya getirelim ve ondan sonra hep öyle devam etsin. İçeriğinde bu kadar fazla ürün olup da sezonun bu kadar kısa olması gerçekten çok can sıkıcı" diye konuştu.

"Asla rakip olarak görmüyorum"

Sakız Adası'nı Çeşme turizmi için asla tehlike olarak görmediğini vurgulayan Ünsal, "Aksine bizim için pazarlamada bir avantaj olarak görüyorum. Gelen konuklar bir günü orada geçirebilirler. Turist için pasaportunda başka bir ülkenin daha kaşesinin olması çok önemlidir. Bundan keyif alırlar. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor zaten. Bu kadar yakınımızda böyle bir ada var, bu da bizim için bir avantaj. Ben orasını asla rakip olarak görmüyorum. Bu konuda birçok şey anlattık. İkisi apayrı kategoriler. Gelen misafir, Sakız Adası'nı da deneyimleyebilir. Bizim zaten deneyim turizmi oluşturmamız gerekiyor. Bir oda fiyatı açıklayarak oradan müşteri çekmek değil, istiyoruz ki gelen misafir Ildır'da balık tutsun, bisikletine binerek Alaçatı'ya gelsin. Yakaladığı balıkları bir şefin eşliğinde beraber pişirsinler. Benzerini Dünya Balıkçılık Günü'nde, üniversitenin içinde yaptık. Çok rağbet olmadı ama en azından nasıl olduğunu görmüş olduk. Gelenler de çok mutlu ayrıldılar. Bunu daha geniş çerçevede yapmak istiyoruz. Bunun olabileceğine inancımız yüksek" şeklinde konuştu. - İZMİR