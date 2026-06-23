Dünya turizm köyü ve Sakin Kent Akyaka kadın muhtara emanet

Türkiye'nin en önemli turistik beldeleri arasında ilk sıralarda yer alan Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan Ferudun Özsoy'un muhtarlık görevinin düşmesi sonrası yapılan seçimde eşi Hürriyet Özsoy 4'ü erkek 5 rakibini geride bırakarak muhtarlık mazbatasının aynı evde kalmasını sağladı. 5 bin 500 yerleşik nüfusa sahip Gökova Körfezi'nin incisi Akyaka yaz aylarında günlük nüfusu günübirlik gelen yerli turistler ile birlikte 100 bin kişiye çıkıyor. Seçim öncesi oy istemek için esnafa giden Akyaka'nın ilk kadın muhtarı seçim sonrası esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

NASA hayret uyandırdı, BM Turizm Örgütü en iyi tatil köyü seçti

NASA'nın 'Vay be Bu güzelliği yaşayın' dediği, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi Turizm Köyleri' listesinde yer alan ve Türkiye'nin 29 'Sakin Kent'inden birisi olan Gökova Körfezinin incisi Akyaka Mahallesinde 7 Haziran'da muhtarlık ara seçimi yapıldı.

4 erkek ve bir kadın rakibini yenerek muhtar seçildi

Akyaka Mahallesi muhtarı Ferudun Özsoy 2018 yılında yaşanan bir olaya ilişkin yargılandığı davada ceza alması sonrası muhtarlık görevi düştü. Kayıtlı 2 bin 641 seçmenin bulunduğu Akyaka mahallesinde 7 Haziran 2026 tarihinde yapılan muhtarlık seçiminde Ferudun Özsoy aday olamayınca eşi Hürriyet Özsoy aday oldu. Seçimlerde Bin 473 seçmen oy kullandı. Oylardan 24'ü geçersiz sayıldı. Altı adayın yarıştığı seçimde 513 oy alan eski muhtar Ferudun Özsoy'un eşi Hürriyet Özsoy eşinden devraldığı muhtarlık görevine başladı.

Esnafa teşekkür ziyareti

Yaklaşık 6 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka Mahallesi, özellikle yaz aylarında hafta sonları günübirlik tatil beldesi olması nedeniyle günlük nüfusu 100 bine yaklaşıyor. 250 metre uzunluğunda sahili, tek tip mimarisi, Gökova Körfezi eşliğinde yapılan su sörfü ve Kadın Azmağı ile yerli ve yabancı turistin en fazla ziyaret ettiği Akyaka'nın yeni muhtarı Hürriyet Özsoy seçim öncesi oy istemek için gittiği esnafa bu defa teşekkür etmek için ziyaret etti.

Mazbatayı aldı, sokağa indi

Akyaka'daki esnaflar tarafından hem tebrik edilen, hem de başarılar dilenen 'Sakin Kent' Akyaka'nın ilk kadın muhtarı Hürriyet Özsoy, mazbatasını aldıktan sonra zamanının büyük bölümünü sahada geçiriyor. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerel yönetimlere aktaran Hürriyet Özsoy, eşinden devraldığı muhtarlık görevi çıtasını daha yukarı taşımak için çalışacağını açıkladı.

"Mahallemizin temizliği, titizliği kadın muhtarımıza emanet"

Akyaka mahalle sakinleri ilk defa seçtikleri kadın muhtarın başarılı olmasını isterken, esnaftan berber Ali Tiriç, "Yeni muhtarımıza tekrardan gönül candan hayırlı olsun diyorum. Akyaka'mızda kadın muhtarı seçilmesi ayrıca bir iyi oldu. Şimdi daha güzelleşeceğini düşünüyoruz. Sonuçta Akyaka'ya yazın 100 bine yakın insan ziyaretçisi geliyor ortalama. Kadın muhtarımızla bununla alakalı güzel çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Mahallemizin temizliği, titizliği, turizm bölgesindeyiz sonuçta. Bence güzel bir örnek oldu" dedi.

"Çok memnunuz"

Akyaka sakini Cavizer Önüçan, yeni muhtarın kadın olmasından dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Çok memnun olduk. O da çok değerli bizim için. Onu isyan ediyorduk. Yıllardır bu kadar yardımsever bir insan hayatta çıkmaz. Bu kadar iyi olur bir insan. Çok aile terbiyesi çok iyi bir aile terbiyesi almışlar. İnşallah böyle uzun zaman gider. Çok memnunuz"

"Eşimden devraldığım bu görevde çıtayı daha da yükselteceğim"

Sakin Kent Akyaka Mahallesinin ilk kadın Muhtarı Hürriyet Özsoy, yıllardır eşinin muhtar olması nedeniyle zaten halkla iç içe olduğunu belirterek, "2 bin 700 seçmenimiz vardı. 6 adayımız vardı seçimde. 2 bayan, 4 erkek olmak üzere 6 kişiydik toplamda. 513 oy aldık. En yüksek oyu aldık. Yerleşik nüfusumuz 5-6 bin civarında. Yaz sezonunda 100 bini buluyoruz. Elimizden geldiğince halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yerel yönetim ile halkımız arasında köprü vazifesi görüyoruz. İstekleri ve ihtiyaçları hizmet birimlerine iletip takipte kalıyoruz. Eşimden almış olduğum bu görevi üzerine koyarak devam edeceğim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı