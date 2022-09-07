Aksaraylı Çiftçi: Kendimize Yetecek Kadar Yapacağız. Yapmayacağız Bu İşi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksaray'da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Aksaraylı çiftçi Adem Ülger, "Kendimize yetecek kadar yapacağız. Yapmayacağız bu işi. Tarla sürmek için mazot lazım, elektrik lazım, su lazım, gübre lazım; karşılayamıyoruz. Babadan öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz biz bu işi ama yetmiyor. Ya bırakacağız bu işi ya da başka işlere yöneleceğiz" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksaray'da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Aksaraylı çiftçi Adem Ülger, "Kendimize yetecek kadar yapacağız. Yapmayacağız bu işi. Tarla sürmek için mazot lazım, elektrik lazım, su lazım, gübre lazım; karşılayamıyoruz. Babadan öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz biz bu işi ama yetmiyor. ya bırakacağız bu işi ya da başka işlere yöneleceğiz" dedi.

Aylin Nazlıaka, Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Adem Ülger, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Nazlıaka'ya anlatırken "Kendimize yetecek kadar yapacağız. Yapmayacağız bu işi. Tarla sürmek için mazot lazım, elektrik lazım, su lazım, gübre lazım; karşılayamıyoruz. Babadan öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz biz bu işi ama yetmiyor. ya bırakacağız bu işi ya da başka işlere yöneleceğiz" diye konuştu. Nazlıaka ise "Biraz daha sabredin. İlk seçimlerden sonra tekrar siz çiftçiler halkın efendisi olacaksınız" karşılığını verdi.

"KENDİ EMEĞİMİZİ HİÇ HESABA KATMIYORUZ"

Adem Ülger, kendi ailesi dahil olmak üzere 6 aileye istihdam sağladığını belirterek, "Kendi emeğimizi hiç hesaba katmıyoruz. Çalışan maliyeti çok fazla ama bizim genellikle sıkıntı çektiğimiz konu elektrik, mazot, gübre ve su" dedi. Nazlıaka da "Herkes doğduğu yerde doyacak. Böylelikle herkes sağlıklı gıdaya erişecek. Sizler de burayı rahatlıkla ekip, biçip burada geleceğinizi güvece altına alacaksınız" diye konuştu.