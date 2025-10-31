Aksaray Osb'ye Yönelik İddialar... CHP Aksaray İl Örgütü: "Pis Kokular Geliyor"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı, son günlerde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili gündeme gelen "usulsüzlük" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, "Ana cadde üzerinde yedi parselin tahsisi ile ilgili ciddi dedikodular var. Bu şimdi bir başlangıç, bir soru sorduk. Kimseyi suçlamadık, kimseyi zan altında bırakmadık. Bu ilişki ağını çözümleyerek kime bulaşıyor, kime ulaşıyor, hangi önemli siyasetçi kim üzerinden parsel aldırmış bunların bilgilerini zaman içerisinde belgeye dönüştüreceğiz" dedi.

CHP Aksaraya İl Başkanı Bilal Özdemir ve CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertüak, parti binasında konuşya ilişkin basın toplantısı düzenledi. OSB'ye ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara dikkati çeken Özdemir, "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dördüncü genişleme bölgesi arsa dağıtımı günlerdir kamuoyunu meşgul etmektedir. İktidar Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un 'ateş olmayan yerden…' diye tamamlayamadığı atasözü ardından, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan muğlak açıklama, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini cevaplamamış, konuyu aydınlatmak yerine daha da karmaşık hale getirmiştir" dedi.

"Parsellerin dağıtımında nasıl bir yöntem izlenmiştir?"

Konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'ne, Yönetim Kurulu'na ve muhataplarına buradan sizin aracılığınızla soruyoruz; Organize Sanayi Bölgesi'nde 'hizmet dışı alan' adı altında kaç parsel üretilmiştir ve bu parseller kimlere dağıtılmıştır? Parsellerin dağıtımında nasıl bir yöntem izlenmiştir? Çok sayıda üreticinin OSB arsa ihtiyacı varken, yatırım zorunluluğu olmayan 'hizmet dışı alan' parselleri hangi gerekçeyle üretilmiştir? Yatırım zorunluluğu yoksa bu parseller hangi amaçla kullanılacaktır? Yatırım zorunluluğu varsa, hangi alanda yatırım yapacakları taahhüt edilmiştir" sorularını yöneltti.

"Her parselin gizli bir sahibi olduğu yönünde pis kokular gelmektedir"

OSB'de yatırımcılara kolaylık sağlanması gerekirken, arsaların açık artırma ile çok daha yüksek fiyatlara satıldığını belirten Özdemir, "Ana cadde üzerindeki parseller neden açık artırmaya çıkarılmayıp taban fiyat üzerinden tahsis edilmiştir? Hizmet dışı alan adı altında dağıtımı yapılan parsellerde bir kişiye birden fazla parsel tahsisi sağlanmış mıdır? Bu kişiler kimlerdir, sağlanmışsa sebebi nedir? Parsel takası yapılan kişi sayısı kaçtır, parselleri geri iade eden olmuş mudur? Ticari alan satışındaki bu parseller, piyasa fiyatının üçte biri oranındaki bir rakama kimlere, hangi gerekçeyle ve hangi yatırım taahhüdü karşılığında tahsis edilmiştir? Bu parselleri alanlar ne kadar sürede satabilir? Belirli bir süre içerisinde parsel üzerine herhangi bir yatırım yapmak zorunlulukları var mıdır? Her parselin 'gizli bir sahibi' olduğu yönünde pis kokular gelmektedir. Bu konuda söyleyecek bir sözünüz var mıdır" dedi.

"Madem bir şeyler döndü, iktidar milletvekili olarak gücünüzü kullanın"

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun hangi parseli hangi yöntemle kime tahsis ettiğini açıklamasını beklediklerini belirten Özdemir, "İktidar milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy'a sesleniyoruz; madem 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz', madem bir şeyler döndü, o halde iktidar milletvekili gücünüzü kullanın; bu parsel dağıtımını iptal ettirin. Yeni parsel dağıtımını açık, şeffaf bir şekilde gerekirse noter huzurunda yeniden yaptırın. Biz de sonuna kadar yanınızda olalım, destek olalım. Yapılan açıklamaların ve soruların muhatabı OSB'deki gerçek yatırımcılar değildir. CHP olarak, yatırım yapan, istihdam sağlayan, katma değer katan tüm yatırımcıların yanında olduğumuzu daha önce ifade etmiştik; buradan bir defa daha sizler aracılığıyla ifade etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Ana cadde üzerinde yedi parselin tahsisi ile ilgili ciddi dedikodular var"

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk de yaptığı konuşmada, "Ana cadde üzerinde yedi parselin tahsisi ile ilgili ciddi dedikodular var. Aslında bu birer 'bilgi' ama 'aman başkanım, biz mahvoluruz' diye bize aktarılanlar var; bilinmesin, duyulmasın isteniyor. Bu şimdi bir başlangıç, bir soru sorduk. Kimseyi suçlamadık, kimseyi zan altında bırakmadık ama bugünkü basın açıklaması, Organize Sanayi Bölgesi'nde dönen dolapların bir fragmanı. Bu ilişki ağını çözümleyerek kime bulaşıyor, kime ulaşıyor, hangi önemli siyasetçi kim üzerinden parsel aldırmış bunların bilgilerini zaman içerisinde belgeye dönüştüreceğiz" dedi.

"Zaman içinde bunların hepsi ortaya çıkacak"

Yatırım yapan ve istihdam sağlayanların üzerine alınmaması gerektiğini belirten Ertürk, "Hedefimiz, Organize Sanayi Bölgesi'ni emlak rant alanına çevirenlerle ilgilidir. Biz 'organ sağlayanla' değil, 'orantı sağlayanla' uğraşacağız. Milletvekilleri bu konuda gereğini yapmak zorundadır. Bir cümleyi, bir atasözünün sonunu getiremeyen bir milletvekiline o atasözünün sonunu getirteceğiz. Zaman içinde bunların hepsi ortaya çıkacak" diye konuştu.