Aksaray haberleri... Aksaray, Boşanma Oranında Türkiye İkincisi Oldu. Vatandaş ve Uzmanlar: "Birinci Neden Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı"

KEMAL ONUR ATALAY

İzmir'den sonra en fazla boşanma oranına sahip olan Aksaray'da, yılın ilk 8 ayında 1529 kişi boşandı. Yaşam ve Eğitim Koçu Damla Altuğ, boşanma nedenleriyle ilgili "Birinci sebebi ekonomik kriz, aileler geçim sıkıntısı çektikçe bağları kopmaya başlıyor" dedi. Avukat Esra Çalışkan da boşanmalara en fazla ' ekonomi, ilgisizlik ve sosyal medya'nın neden olduğunu söyledi.

Aksaray boşanma oranında Türkiye ikincisi oldu. Niğdeli vatandaşlar bu durumu hem tahammülsüzlük hem de ekonomik nedenlere dayandırırken; Yaşam ve Eğitim Koçu Damla Altuğ da ekonomik krizin boşanmalarda oldukça etkili olduğunu belirtti.

"GENÇLERİN EĞİTİM ALMASI GEREKİYOR EVLİLİK KONUSUNDA"

Aksaraylı Şevki Yön, konuyla ilgili "Gençlerin tahammülü yok, yani tabii burada maddiyat da var. En ufak bir şeyde hemen ayrılmaya başvuruyorlar. Gençlerin eğitim alması gerekiyor evlilik konusunda aile iki taraflı hem erkek hem kadın tarafı zorluklara göğüs germeleri lazım. Bugün seviyorlar birbirlerini, üç beş ay sonra ayrılmaya başlıyorlar" değerlendirmesini yaptı. Emine Dinç, "Genellikle sosyal medya, aldatma, ekonomi, şiddet birçok sebepten boşanıyorlar" dedi.

"EKONOMİK HAYAT ÇOK PAHALI ONLARDAN DOLAYI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Ayhan ise "Gençler iki günde tanışıyorlar üçüncü günde boşanıyorlar. Hayat pahalılığı var insanlar sosyal medyaya çok giriyor artık her şey sosyal medyada da gelişiyor. Ekonomik hayat çok pahalı onlardan dolayı diye düşünüyorum. Gençlerin artık kendisine gelmesi gerekiyor bu kadarı başı boşluk" dedi.

"GEÇİM SIKINTISINDAN BİRAZ PARASAL YÖNDEN BOŞANIYORLAR"

Seyfettin Ağırbaş, "Gençler severek evleniyor 6 ay sürmüyor, geçim sıkıntısından biraz parasal yönden boşanıyorlar, evini çeviremiyor kadınla da anlaşamayınca düzen tutmuyor boşanma sebepleri yüzde yüz bundan. Ben 45 yıldır evliyim şimdiki gençlere akıl fikir diliyorum. Ben oğlumun nişanını yaptım korkuyorum Allah hayırlısını versin de daha dün nişanını yaptık işte" diye konuştu.

İnsanların birbirine tahammül edemediğini belirten Şevval Taşpazar, "Ekonomik krizin tabii ki etkisi var. Bu insanları psikolojik olarak etkiliyordur, biraz da agresif bakmalarına sebep olabilir. İnsanların biraz daha pozitif ve saygılı olmasını öneriyorum" dedi.

"BİRİNCİ SEBEBİ EKONOMİK KRİZ AİLELER GEÇİM SIKINTISI ÇEKTİKÇE BAĞLARI KOPMAYA BAŞLIYOR"

Aileler ekonomik sıkıntı çektikçe aralarındaki bağların koptuğunu belirten profesyonel Yaşam ve Eğitim Koçu Damla Altuğ, "Birinci sebebi ekonomik kriz aileler geçim sıkıntısı çektikçe bağları kopmaya başlıyor. Aslında bizler pandemiyi çok rahat atlattığımızı düşünsek de az hasarla atlattığımızı düşünsek bile aslında bu pandemi de bize geçim derdine yol açtı. Pandemi de aslında çiftler daha çok vakit geçirmeye başladılar ve çiftlerin bir arada vakit geçirme saati ve vakti arttıkça eşlerinin hiç tanımadıkları huylarını görmeye başladılar. 'Ya sen böyle değildin, aslında böyle davranmazdın' gibi tepkiler almaya başladılar ve daha sonra bu geçimsizliğe yol açtı. Tabii ki boşanma da aynı evlenme gibi doğal bir durum ama bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi evlatlarımız. Küçük çocuklarımızın bu durumdan en az hasarla nasıl çıkabileceklerini biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BOŞANMAYI EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN GÖREV PAYLAŞIMI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

"Boşanma basit gibi gözükse de çiftler arasında bir sonuç gibi bir kurtuluş gibi görünse de o küçükler her şeyin farkındalar ve bu durumdan çok fazla etkileniyorlar. Onlar için elimizden geleni profesyonel yaşam koçları, psikologlar hatta iyi bir pedagog destekleriyle bu sürecin normalleştirilmesi gerekiyor ve onlara en hassas en az bir şekilde bu durumu kabul ettirmek gerekiyor. Daha önce çiftler arasında geçim derdine yol açacak durumlar daha az boyuttaydı. Ekonomi git gide kötüleşince bu sefer alım gücü de zayıfladı ve bu nedenle her istenilen şeyler alınamamaya başladı üstelik çocukların alınamadığı şeylerin yanında eşlerin de istekleri başladı ve eşlerine 'Bunu almak istiyorum' dendiğinde 'Bir ay sonra alsak olmaz mı iki aya kadar alırım' gibi cümleler aslına alışmadığımız cümleler olduğu için bunu kabul edemediler. O yüzden geçimsizliğin en büyük problemlerinden biri de bu olmaya başladı. Boşanmayı en aza indirgemek için görev paylaşımı yapmamız gerekiyor evde ve aslında benim eşim çalışmaz benim karım çalışamaz gibi durumlardan ziyade biraz daha kadın erkeğin eşit olup çalışabildiği durumları ortaya sunmamız gerekiyor. Çünkü eve tek bir gelir kaynağı yeterli gelmiyor ve evde tek bir gelir kaynağı olunca da bu sefer evdeki istekler artmaya başlıyor tamamen, bu durum kötüye gitmeye başlıyor."

"İLK NEDENLERDEN BİR TANESİ EKONOMİK NEDEN İKİCİSİ İSE İLGİSİZLİK VE AŞIRI HALLER AŞIRI KISKANÇLIK"

Aksaray'ın İzmir'den sonra boşanma oranlarında ikinci sırada olduğunu belirten Avukat Esra Çalışkan da şöyle dedi:

"8. aydayız. 4 Aile Mahkemesi var Aksaray'da. Şu an 1529 dava görüldü. Bu çok ciddi bir oran sadece 8 ayda biliyorsunuz ki adli tatildeyiz, bu demek değil ki adli tatil, tatil. Kalan 4 ayda bu sayının yükselmesini bekliyoruz. Aksaray'ın nüfusuna baktığımızda 300-400 bin arası 1529 boşanma davası bu ilk 8 ayda bu çok ciddi bir oran. Nüfusa baktığımız zaman ve İzmir birinci sırada Aksaray ikinci sıradaki yerini koruyor boşanmada. Çiftlerimiz genellikle ekonomik nedenlerden dolayı boşanıyorlar bunu üç ana başlığa dayandırabiliriz. İlk nedenlerden bir tanesi ekonomik neden. İkincisi ise ilgisizlik ve aşırı haller. Aşırı kıskançlık, aşırı salıverme. Bazen çiftlerde evleniyorlar ama salıveriyorlar eşini. Bu da ciddi bir sebeptir her şeyin aşırısı evlilikte boşanma sebebi. Aşırı kıskançlık olduğu gibi aşırı rahatlık da boşanma sebebi. Üçüncü neden ise sosyal medya bu çok gündemde, çünkü aldatılmaların genelde işlev gördüğü faaliyet gördüğü alanlar sosyal medya üzerinde.

"EKONOMİ EŞİTTİR MUTLULUK OLDU EVLİLİKLERDE"

Günümüz ekonomik krizi buna etkendir çünkü her şey çok arttı. Kişi önceden eşini mutlu edebiliyordu maaşıyla mesela küçük bir şey alıp eşini mutlu edebiliyordu. Şu anda yine mutlu edebilir ama her şey çok arttı bu kişi eğer bir de ev kirası ödüyorsa, doğalgazı falan varsa zaten kendi cebine kalmıyor buna da dayanıyor maalesef ekonomik krizin etkisi çok fazla. Çocuk sayısı arttıkça evde boşanma nedeni de artıyor. Çünkü huzursuzlarının nedeni ekonomi oluyor gerçekten baktığımız zaman duruma ekonomi eşittir mutluluk oldu evliliklerde. Ekonominin bittiği yerde maalesef mutluluk azalmaya başlıyor. Çünkü her şey buna dayalı durumda."