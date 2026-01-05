Aksaray'da Tüik'in Enflasyon Verisi Protesto Edildi: "Son 10 Yılda En Az 11 Çeyrek Altınımızı Elimizden Aldılar"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Emek ve Demokrasi Platformu, KESK ve Eğitim-Sen, açıklanan TÜİK enflasyon verilerine tepki göstererek, "Son on yılda en az 11 çeyrek altınımızı elimizden aldılar, gasbettiler. Tüm bunların yükü bizlere yıkılan vergilerden karşılanacak. Bu kölelik düzenine, sefalete alışmadık, alışmayacağız" dedi.

Aksaray Emek ve Demokrasi Platformu, KESK ve Eğitim-Sen üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda açıkladığı enflasyon rakamları dolayısıyla TÜİK'i, Venezuela'ya yönelik saldırısı dolayısıyla da ABD'yi protesto etti.

Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Şevket Köksal, platform adına yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinen Köksal, açıklanan verilerin emekçilerin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını gizlediğini söyledi. Köksal, şöyle konuştu:

"Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile açtığımız bir yılı, 2025 yılını geride bıraktık. Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. 2025 yılı, asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine, emeğiyle geçinen milyonlar için adeta kabus gibi oldu. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. 2025 yılını geride bıraktık ama sorunlarımız artarak devam ediyor. Ülkeyi yönetenler, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verileri resmi enflasyon olarak açıkladılar."

Hükümet yetkililerinin "enflasyon düştü" dediğine işaret eden Köksal, "Sizin enflasyonunuz gerçekten düştü mü?" diye sordu.

Köksal, 10 yıl önce bir çeyrek altının 175 lira olduğunu, en düşük memur maaşı ile 17 çeyrek altın alınabildiğini belirterek, "Bugün çeyrek altının fiyatı 10 bin 500 liradır. En düşük memur maaşı ile altı adet çeyrek altın bile alınamıyor. Son on yılda en az 11 çeyrek altınımızı elimizden aldılar, gasbettiler. Tüm bunların yükü bizlere yıkılan vergilerden karşılanacak. Bu kölelik düzenine, sefalete alışmadık, alışmayacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki, alışmak kanıksamaktır, kabul etmektir" diye konuştu.

"Bu saldırılar, Venezuela halkına ölüm, yoksulluk, kan ve gözyaşı getirecektir"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının en çok halka zarar vereceğini de vurgulayan Köksal, "Bu saldırılar Venezuela halkına ölüm, yoksulluk, sömürü, kan ve gözyaşı getirecektir. Sağlık, barınma, beslenme ve insanca yaşam hakkı, savaş koşullarında sistematik biçimde ortadan kaldırılacaktır. Dünyanın dört bir yanında süregelen savaş ve çatışmalar da olduğu gibi, bu emperyalist ve yağmacı saldırılar sonucunda savaş baronları, silah tekelleri ve çok uluslu sermaye grupları servetlerini büyütürken bedeli emekçiler ve haklar ödemektedir. Yaratılan yıkım ve yağma düzeni halklara esaret, yoksulluk ve ölüm dayatmaktadır. Bizler savaşa karşı barışın yanındayız, ölüme karşıyız. Esarete karşı özgürlüğü savunuyoruz" dedi.