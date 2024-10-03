Aksaray'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: Aileler Zor Durumda

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir ailenin geçim kaynağı olan 2 büyükbaş hayvan çalındı. Yaklaşık 160 bin TL zararı bulunan ve yetkililerden destek isteyen Oruç Tan, "Bir sene emek verdik, çocuklarıma çikolata alamadım, ihtiyaçlarını alamadım onlara yem aldım, veteriner çağırdım hepsini yaptım ama adamlar elini kolunu sallayarak benim malımı götürdüler. Ne yapacağımı da bilmiyorum" dedi.

Aksaray'ın Yavuz Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir ailenin 2 büyükbaş hayvanı, 30 Eylül'de kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından çalındı.

"Yüzleri belli olmadığı için devletimiz bir şey yapamıyor"

Büyükbaş hayvan sahiplerinden Oruç Tan, "2 tane büyükbaş hayvanımızı, insan mı diyelim artık insan dışı mı diyelim kişiler ahırımızın arka tarafından götürdüler. Hayvanlarımızı 30 Eylül 2024 tarihinde saat 12: 50'de götürüyorlar. Buradan alıp evlerine kapattıkları yere kadar kamera kayıtlarımız var, görgü tanıklarımız var, kamera kayıtları var ama götüren şahısların yüzleri belli olmadığı için devletimiz bir şey yapamıyor. Ama biz eminiz ki herkes de emin mallarımızı götürdüler, vermiyorlar, muzdaribiz, zor durumdayız, yardım edilmesini istiyoruz" dedi.

"Türkiye'nin adaleti nereye gidiyor"

Hayvan başı 80 bin TL zararda olduklarını ifade eden Tan, "Bir sene emek verdik, çocuklarıma çikolata alamadım, ihtiyaçlarını alamadım onlara yem aldım, veteriner çağırdım hepsini yaptım ama adamlar elini kolunu sallayarak benim malımı götürdüler. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Artık geceyi geçtik gündüz de götürüyorlar. Şikayetçi olduk polislere, savcılıklara, müracaat edebileceğimiz her yere müracaat ettik ama 'yüzleri kamerada net görünmediği için şu şahıs diyemiyoruz, gözaltı yapamıyoruz başka yapabileceğimiz bir şey yok' denildi bize. Türkiye'nin adaleti nereye gidiyor, adalet sistemi nereye gidiyor" diye konuştu.

"Ben nereye Gideyim?"

65 yaşındaki Ayşe Tan ise "Hiçbir gelirim yok. İki tane hayvanım var. Onlarla yatar, onlarla kalkarım onu da elimden aldılar. Ben bakıyorum başka hiç kimse elini değmez. Şekerim var, tansiyonum var. Benim evimin malını sürüp gidiyorlar. Polis, karakol hiçbiri bana yardım etmiyor. Ben ne yapayım, nereye gideyim? Bana ona göre bir yol tarif edin. Saman alıyorum, yem alıyorum. Bir damla sütünü satıp yem alıyorum. Zaten ekonomik kriz var, zaten başka bir gelirim yok. Ben nereye gideyim? Yardım bekliyorum, benim malımı kurtarın. Yoksa beni de çalarlar burada" şeklinde konuştu.

"Sadece benim bildiğim köyümün 5 tane ahırından mal götürüldü"

Aile üyelerinden Bayram Tan ise "Benim kapımdan malım götürülüyorsa, devlet buna el atamıyorsa, benim hiçbir gelir kaynağım yoksa sekiz yerimden amaliyatlıysam beni kim besleyip, büyütecek, bakacak? Ben devletin verdiği yardımlarla geçinen bir kişiyim. Buradan büyüklerimize sesleniyorum ki buna bir çare bulunsun. Sadece benim bildiğim köyümün beş tane ahırından evinden mal götürüldü. Hiçbirinden bir ipucu alamadık. Evine giren kişiyi bu adam nasıl saklayabiliyor? Benim malımı neden nasıl saklayabiliyor? Büyüklerimiz bu işe bir çare bulsun. Seslenmek istiyorum ki benim malımı eve kapatıldığını bile bile canlı gösterirken üç gün ara veriyor. Üç günden sonra arama kararı çıkıyor. Bu mal üç gün evde kalır mı size soruyorum? Hayvanlar bulunmadı. Kamera kayıtlarından öğreniyoruz. Kamera kayıtları eve konduğunu gösteriyor ama sorgulayamıyorum. Yardımlara büyük ihtiyacımız var. Bir ben değil, bu konuda bütün milletin yardıma ihtiyacı var" şeklinde konuştu.