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AKP Milletvekili Aydoğdu: 'Bugünlerde bir tökezleme içindeyiz'

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Cengiz Aydoğdu, Aksaray'da yaptığı konuşmada enflasyon ve fiyat farkları konusundaki sorunları kabul ettiklerini belirtti. Erken seçim çağrılarına ise 'hodri meydan' diyerek yanıt verdi.

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray'da partisinin 'Türkiye Buluşmaları' programında; "Bugünlerde bir tökezleme içindeyiz. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Bizim şiarımız halden anlamaktır. Vatandaşımız bu enflasyon fiyat farkları konusunda dertli. Biz bu konuyu da anlıyoruz" dedi. Aydoğdu, erken seçim çağrılarına ilişkin "Hodri meydan diyoruz" diye konuştu.

AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray'da partisinin 'Türkiye Buluşmaları' programında konuştu. Aydoğdu, şunları söyledi:

"Milletin gözyaşını gözünden gizlice sildik"

"2002 yılını hatırlayalım; AK Parti'nin nasıl iktidar olduğunun en önemli gerçeği, milletin halinden anlamaktan geçiyor. Milletin gözyaşını gözünden gizlice sildik, milletin derdini dinledik.  Milletimizin derdi ile dertlenip, onlarla hemhal olduk. Milletimizin kalbiyle muhatap olduk, milletin kalbinden aldığımız emir ile 23 yıldır bize bu ülkeyi idare etme ruhsatı veriliyor. Bugünlerde bir tökezleme içindeyiz. Bu gerçeği kabul edeceğiz. Bizim şiarımız halden anlamaktır. Vatandaşımız bu enflasyon fiyat farkları konusunda dertli. Biz bu konuyu da anlıyoruz. Türkiye büyüyen bir ülke, ülkemiz büyük bir imparatorluğun mirasçısı bir ülke. Bulunduğu bölgede biraz belini doğrultsa tüm çevresi ateşe verilen bir ülke, dünyanın nimetlerini paylaşan emperyalistlerin dikkatinde olan bir ülke. Hiçbir zaman işlerin iyi gitmemesi istenilen, kendi dertleriyle uğraşılsın istenilen, mütemadiyen üzerimizde operasyonlar çekilen bir ülkeyiz. Buna rağmen bu millet; tarihinden ve birbirinden aldığı güç ile, birliği ve beraberliği ile ve siyasetçilerin milletin halinden anlaması ile ayakta kalmaya çalışıyor."

Milletin halinden yine AK Parti'nin anlayabileceğini ileri süren Aydoğdu, "Yine çare de inşallah bizde diyerek, erken seçim çağrısında bulunanlara hodri meydan diyoruz. Milletin kalbine seslenen varsa çıksın meydana diyoruz. Bu tökezlemenin yeni bir çıkış için yeniden bize kuvvet verdiğine, yeniden ders alarak milletin gözyaşlarını gizli silerek, büyük Türkiye yolunda uzun bir yolculuğa devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

AKP Milletvekili Aydoğdu: 'Bugünlerde bir tökezleme içindeyiz'
Kaynak: ANKA / Yerel

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