Akçakoca'da polis eşleriyle buluştu

Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, Akçakoca'da görev alan polis memurlarının eşleri ile bir araya geldi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi, Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder Akçakoca'da polis eşleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şehit yakınları ve müdür yardımcılarının eşleri ile birlikte Akçakoca İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun'un eşi Arife Gül Coşkun'un da katıldığı organizasyonda Akçakoca'da görev alan kadın polis memurları ve polis eşleri ile bir araya gelinerek Akçakoca turu yapıldı. - DÜZCE