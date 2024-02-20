Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, KOSGEB desteklerinin artırılmasını talep etti.

Kayseri'de sık sık iş adamlarıyla buluşan ve taleplerini yerine getirme noktasında yoğun çaba sarf eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sanayicilerin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda sanayicilerden gelen KOSGEB desteklerinin artması talebi üzerine çalışmaya başlayan Çopuroğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştü.

Sanayicilerin taleplerini Bakan Mehmet Fatih Kacır'a ileten Çopuroğlu, verilen KOSGEB desteklerinin artmasını talep etti. Kayserili iş adamları ile her fırsatta bir araya geleceğini kaydeden Çopuroğlu, gelen taleplerin çözülmesi noktasında çaba sarf edeceklerini kaydetti. - KAYSERİ