AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan Deprem Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'de de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem ilgili olarak, "Eskişehir'in kaybedecek bir dakikası dahi yok" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak yayınladığı mesajda, "Merkez üssü Balıkesir olan ve Eskişehir'de de hissettiğimiz 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması temennimiz. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı ve hatırlatmaya da devam ediyor. Şehrimizde yerel yönetimler 26 yıldır hala uykuda. Bu konuda derhal sorumluluk ve aksiyon alınmalı. Göstermelik işlerle Eskişehir'in kaybedecek bir dakikası dahi yok" dedi. - ESKİŞEHİR