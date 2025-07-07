AK Parti Adıyaman İlçe Başkanı Esnafla Bir Araya Geldi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, pazarcı esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, kentte gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafıyla tek tek ilgilenen Olgun, hem alışveriş yaptı hem de esnafın sofrasına misafir oldu.

Ziyaret sırasında pazarcıların sorunlarını dinleyen Olgun, "Pazar günü Adıyaman'daki semt pazarını gezdik. Alışveriş yaparken hem esnafla sohbet ettik hem de sofralarını paylaştık. Taze sebzeler, ev yapımı ürünler, mevsim meyveleri ama en güzeli, o içten ve samimi sohbetlerdi. Ekonomiden gündeme, Adıyaman'dan Dünya'ya kadar birçok konuyu konuştuk. Ortak noktamız ise birlik ve beraberlikti. Birlikte olunca her şey biraz daha kolay, biraz daha umutlu oluyor" diye konuştu.

Olgun ayrıca, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte; il, ilçe, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarıyla sahada olduklarını ve halkın yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti. - ADIYAMAN