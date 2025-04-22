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Ahmet Avcı, Deprem Sonrası Tahta Kaşık Yapımına Devam Ediyor

Ahmet Avcı, Deprem Sonrası Tahta Kaşık Yapımına Devam Ediyor
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Kahramanmaraş'ta 75 yaşındaki Ahmet Avcı, 15 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor. Depremde evini kaybetmesine rağmen yeni konutunda üretimine devam eden Avcı, kaşıklarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi sakinlerinden 75 yaşındaki Ahmet Avcı, 15 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor. Depremde evini kaybeden yaşlı vatandaş yeni köy konutunda yaşamını sürdürüyor. İşini severek yaptığını ifade eden yaşlı vatandaş kaşıklarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Avcı, 15 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor. 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden yaşlı vatandaş, devlet tarafından kendisine tahsis edilen yeni deprem konutunda el işçiliğiyle üretimini sürdürüyor.

'Ahşap kaşıkları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor'

Tahta kaşık yapımını severek sürdürdüğünü ifade eden Ahmet Avcı, yıllardır yaptığı el emeği ürünlerini Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Yeni deprem konutu dışında kurduğu küçük atölyesinde çalışmalarına devam eden Avcı, özellikle doğal ve sağlıklı ürünlere ilgi duyan vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirtiyor.

Avcı, "Yeni evlerimiz çok güzel ve sağlıklı yapanlardan Allah razı olsun. Ben yeni evimde şimşir ağacından tahta kaşık yapıyorum. Bu ağaç çok sağlam ve parlak olur. Dedemin zamanından beri bu kaşıkları yaparım. Eskiden yemekler bu kaşıkla yenirdi. Malum metal kaşıklar çıkınca artık tercih edilmiyor ancak bazı tencereleri çizmediği için bunlardan da hala alıp kullananlar var. Sağlıklı bir kaşık mide hastalıklarına faydalı olduğu söyleniyor. Gelip buradan alıyorlar isteğe göre İstanbul ve Ankara gibi birçok şehre bu kaşıklardan yolluyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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