Ahlatlı öğrenciler geri dönüşüm tesisini ziyaret etti

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ortaokulu öğrencileri Bitlis Katı Atık Birliği geri dönüşüm tesislerini ziyaret etti.

Ahlat Selçuklu Ortaokulu'nda sınıflar arası 'Geri Dönüşüm' yarışması düzenlendi. Yarışma sonucunda birinci olan 7-B sınıfı öğrencileri ödül olarak Bitlis Katı Atık Birliği geri dönüşüm ve enerji üretim tesislerini ziyarete götürüldü. Öğretmenleri eşliğinde geri dönüşüm tesislerini gezen öğrencilere Bitlis Katı Atık Birliği İşletme Müdürü M. Musa Tütün ve Bilgi İşlem Müdürü Emrah Kendilci tarafından tesislerin işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı. Oldukça verimli geçen gezide öğrenciler birliğe götürülen katı atıkların hangi aşamalardan geçerek geri dönüşüme kazandırıldıklarını yerlerinde görmüş oldu.