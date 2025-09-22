Ahilik Kültürü Haftası'nda Esnaflara Teşekkür Mesajı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Temelleri 13'ncü yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatının; Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştirildiğini ifade eden Başkan Fırat, şu ifadelere yer verdi: "Milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur.

Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır. Güzel ahlakın sanatla bütünleştiği Ahilik; sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir kültür ve anlayıştır. Türk toplumu, bugün pek çok toplumun yokluğunu hissettiği bu değerleri yüzyıllar boyunca yaşatmıştır. Asırlardır barış, kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız ile, Ahi Evran'ın temellerini attığı mesleki dayanışma ve ahlaki değerlerin daima yaşatılması, sanat ve ticarette iş ahlakını yerleştirmek, onun geleneğini en iyi şekilde yaşatmak için elbirliği ile çalışmaktayız.

Ahilik, saygılı, şefkatli ve güler yüzlü olmaktır.Ahilik; cömertliktir, misafirperverliktir, hizmettir.Ahilik; nimeti paylaşmak, mihneti gizlemektir.Özündeki güzel ahlak, dürüstlük, kardeşlik, paylaşma ve kanaat gibi değerleri yitirmeden günümüze kadar getiren Ahiliği, mesleğinizi ifa ederken yaşadığınız ve yaşattığınız için size, memleketimiz ve milletimiz adına gönülden teşekkür ediyorum.Sizin gibi değerli esnaf ve sanatkarlarımızın ocağı tüttükçe, ülkemiz şüphesiz çok daha büyüyecek, çocuklarımız geleceğe güvenle bakacaktır.

Dilerim ki, mesleğinizde aynı titizlikle daha nice uzun seneler çalışarak çıraklar, kalfalar ve ustalar yetiştirirsiniz.Anadolu Ahiliği'nin kurucusu; "Elini, sofranı, kapını açık; gözünü, dilini, belini bağlı tut" diyen gönül adamı Ahi Evran başta olmak üzere, tüm ahileri ve ustaları rahmet ve şükranla anıyor, bu yola emeği geçen herkese, özellikle esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyor, Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirası korumasını temenni ediyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın "Ahilik Haftasını" kutluyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum." - ERZURUM