AGÜ Rektörü Yılmaz, Sümer Stadyumu tahsisine dair somut plan olmadığını açıkladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Sümer Stadyumu'nun bulunduğu arsanın üniversiteye tahsis konusuna ilişkin yapılan basın toplantısındaki açıklamasında, alanın kendilerine tahsisi konusunda bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Planlamalar var ama şu an her şey hayal" dedi.

AGÜ tarafından Kayseri amatör sporunun kalbi olan Sümer Stadyumu'nun alanının tahsisi konusu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelen tepkiler üzerine basın açıklaması düzenleyen AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, alan hakkında şehrin önde gelenlerine bir sunum gerçekleştirildiğini ve tahsis konusunun henüz netleşmediğini söyledi. Rektör Yılmaz açıklamasında, "Rekabet şartları değişiyor ve AGÜ'nün de bu çok çetin gerçekleşecek olan ve teknolojik gelişmelerle iyice belirsizliğin arttığı, karmaşık ortamda yapabileceği ne var diye kendi kendimize sorduğumuzda dedik ki; bizim Tavlusun'da, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen karşısında, çok büyük bir arsamız var. Üniversite ilk kurulduğunda o zamanın şartlarında kampüs yapılsın diye var olan, ama çok büyük 3 buçuk milyon metrekareye yakın bir alan var. Artık yeni üniversite konseptinde bu kadar büyük kampüslere ihtiyaç yok. O yüzden dedik ki; orayı biz tekrar kamuya devredelim. Çok istişare edildi bu ve genel olarak kabul görmüş bir fikir haline geldi. Orayı kamuya devredelim. Onun yerine şu an mevcuttaki Sümer Kampüsümüzde, eski Sümer Bez Fabrikası'nın kamuda kalan arazilerini de kendi içimize alarak AGÜ olarak devam edelim. Bu bahsettiğim örneğin araştırmacı döngüsü, beyin döngüsünün altyapısını oluşturacak teknoparkımızın ek binalarını oluşturacak ve spor altyapısı en önemlisi. Spor altyapısı niye önemli biliyor musunuz? Öğrenci artık kampüse ders görmek için gelmeyecek. Arkadaşlarıyla proje yapabilmek için, sosyalleşebilmek için, sanat ve sporla uğraşmak için, birey olarak kendini geliştirmek için, meslek alanında da ortak projelerle, takım projeleriyle yeni ürünler üretebilmek için gelecek. Kampüsün anlamı değişecek. Başka bir dünya, başka bir yükseköğretim konseptine doğru bütün dünya ilerliyor. Biz de o yüzden böyle bir işin peşine düşelim dedik"

"Amatör sporu buradan çıkarmak aklımızdan geçmez"

Dünyanın her yerinde amatör sporun en büyük hamilerinin üniversiteler olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz, "Hiçbir şekilde aklımıza amatör sporla ilgili, aman amatör sporu buradan çıkaralım, aman amatör spor gitsin başka yerde şunu yapsın bunu yapsın bunlar hiç aklımızdan geçmedi, geçmez zaten. Geçmesi de mümkün değil. Dünyanın her yerinde amatör sporun hamileri üniversitelerdir. En gelişmiş spor ülkelerinde amatör sporun en büyük hamileri zaten üniversitelerdir. O yüzden bizim aklımızdan böyle, böyle şeyler geçmez. Bu toplantı da normalde, yani şu basın toplantısında normalde hiç yapmamam gerekirdi. Çünkü çok prematüre her şey. Daha çok, hiçbir şey belli değil. Herhangi bir tahsis yapılmış değil. Herhangi bir planlama yapılmış değil. Neyin ne olacağı belli değil. Gerek bu tahsisler konusunda, gerek planlamalar konusunda tek yetkili de ben değilim. Zaten bir tane toplantı yapıldı, şehrin bütün ileri gelenleri çağrıldı. Onlarla istişare halinde görüş alışverişinde bulunuldu. Şu an o aşamadayız. O tahsisler yapılacak mı ben bilmiyorum. Benim karar vereceğim bir şey değil. Daha sonraki planlamalar nasıl olacak aslında onu da bilmiyoruz. O yüzden çok prematüre. Normalde bu basın toplantısını yapmamam gerekir. Fakat yapma ihtiyacı hissettim çünkü basın çok işledi bu konuyu. Çok fazla demeç verildi. Daha da önemlisi bizim öğrencilerin dahi sosyal medyada bu konuyla ilgili polemiklere girdiğini gördüm başkalarıyla. Bu beni rahatsız etti. Bu kadar gerginliğe yol açacak bir mesele olmamalı. En azından öğrenci seviyesinde bu, bu tartışmaların bu şekilde gerçekleşmiyor olması lazım. Fakat sosyal medyanın böyle bir riskli ve tehlikeli tarafı var. O yüzden bu toplantıyı yapmak zorunda kaldım. Yoksa bu toplantının doğru zamanı, gerçekten birtakım planlar ortaya çıkar, gerçekten bir master plan, en azından mimarların yapacağı ortaya çıkar 'bakın biz bunu yapmak istiyoruz' denir. O olmaz şunu şöyle yapalım diye ilerlemeler olur. Benim kanaatim şu bu konuyla ilgili benle konuşan gazeteci arkadaşlarımıza da hep söyledim. Bu süreçten Türkiye kazançlı çıkar, Kayseri kazançlı çıkar, Sümer kazançlı çıkar, AGÜ kazançlı çıkar, amatör spor da, kulüpleri de kazançlı çıkar. Öyle olması lazım. Başka türlü olmaz. Başka türlü bu işler yönetilmez" ifadelerine yer verdi.

"Tahsis konusunu bilmiyoruz"

Rektör Yılmaz, alanın kendilerine tahsisi konusunda bilgilerinin olmadığını söyleyerek, "Bir defa şu tahsis olacak mı olmayacak mı onu dahi biz bilmiyoruz. Bu bir fikir. Henüz fikir aşamasındaki bir konudan bu kadar sorun çıkması doğru bir şey değil. Bu konuşulması gereken genel bir fikir. Bir plan eğer bu tahsisler olur da bir takım planlamalar yapılacaksa ki orada da hata çok yapılıyor. Sanki sadece sözü edilen bölgenin kendi içinde planlaması yapılacakmış gibi konuşuluyor. O da yanlış bir yaklaşım. AGÜ'nün şu anki mevcut kampüsü var. Eğer bu tahsisler olursa AGÜ'ye eklenecek olan başka alanlar var, emniyet tarafındaki de daha geniş bir arazi vesaire var. Bir bütüncül planlama yapılır, eğer yapılırsa. O bütüncül planlamada biz memnun değiliz diyen bir kesim çıkarsa, ben çıkacağını zannetmiyorum onu da söyleyeyim, çıkarsa ona göre de revizyonlar düzeltmeler yapılır" dedi.

"Bizim ileri ya da geri atacağımız bir adım yok"

Yapılan planlamalardan dolayı atılacak bir adımları olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Bizim atacağımız bir adım yok. Yani geri ileri değil bu meselesi değil. O sunum herhangi bir planı içermiyor. O sunumu biz izledikten sonra tekrar mimar ekibiyle görüştük, haftalık görüşmeler yaptık ve onlara bizim ne beklediğimizi anlattık. Bizim ne beklediğimizi anlatırken söylediğimiz şu, demin de söyledim ama biraz daha açmak lazım onu, bu araştırmacı sirkülasyonunun altyapısının kurulması lazım bir, o çok farklı bir takım şeyler içeriyor, unsurlar içeriyor. Demin de anlattım, öğrencinin kampüse gelmesi için artık farklı bir sebepleri olacak. Spor altyapısının geliştirilmesi lazım. O spor altyapısı geliştirildiğinde amatör spor kulüpleri de tabi burada olacak" ifadelerini kullandı.

"Fabrikanın misyonu neyse AGÜ ona devam eder"

Sümer Bez Fabrikası'nın geçmişte amatör spora destek verdiğini ve üniversitenin de bu misyona destek vereceğini söyleyen Rektör Cengiz Yılmaz, "Bakın Sümer Bez Fabrikası'nın misyonu neyse AGÜ ona devam eder. Amatör sporu en çok destekleyen kurum 1940'larda, 1950'lerde ve 1960'larda Sümer Bez Fabrikası. AGÜ bunu hiçbir zaman göz ardı etmez. Öyle bir niyeti de olmaz. Demin de söyledim, spor çok önemlidir üniversiteler için. Şimdi daha da önemli olacak yani yeni şartlarda çok daha önemli olacak. Birlikte yürütülür ya da biz yani nasıl olur bilmiyorum onu ama devam edecek. Etmemesi diye bir şey söz konusu olamaz yani o çok net onu söyleyeyim. Şunu görmek lazım, öyle bir şey olabilir ki öyle bir sonuç ortaya çıkabilir ki herkes mutlu ve memnun olabilir, eskisinden de daha mutlu ve memnun olabilir. Daha çok prematür, daha ortaya çıkan bir şey yok. O bir şey ortaya çıkmadan bu tartışmaların yapılıyor olması benim kanaatime göre çok anlaşılabilir bir şey de değil yani anlamakta da zorluk çekiyorum aslına bakarsanız. Ortaya bir şey çıksa da yok biz bunu istemiyoruz dense o zaman ha şundan dolayı istemiyorsunuz şundan dolayı istemiyorsunuz şurada eksiklik var vesaire gibi tartışmalar olur" dedi.

"Ortada somut bir şey yok, şu an hepsi hayal"

Planların somut bir halde olmadığını ve şu an hayal olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz, "Hiçbir şey yokken bu kadar büyük tartışmaların çıkıyor olması benim anlayabileceğim bir şey değil. Bu işin yürüyüp yürümeyeceğini ben bilmiyorum. Karar bana ait değil. Yani tahsisler olacak mı olmayacak mı ben bilmiyorum. Arkasından o planlamanın detayları henüz ortaya çıkmış değil. Onla ilgili de pek çok bütün paydaşların görüşünün alınması gereken bir süreç o. Tabi ki gerekecek. Mimarlar genel bir konsept planı üzerinde çalışıyorlar. Onlara bizim söylediğimiz şu, bu araştırmacı sirkülasyonuyla ilgili altyapıyı kurun, spor altyapısını geliştirin. Mesela biraz daha büyük türbinli olması lazım üniversitenin kullanımı için o spor sahasının hatta üstünün kapatılması yağmurdan güneşten falan korunuyor olması lazım çünkü biz onu biz kullandığımız zaman mezuniyet törenlerinde falan kullanırız, daha büyük türbine ihtiyacımız olur vesaire gibi. Bunlar üzerinde çalışıyorlar. Aynı zamanda teknoparkımızın bu tarafa doğru geliyor. Şehir merkezine doğru taşımak istiyoruz bir ek bölge tanımlayarak. Aynı zamanda yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencileri için yurt kapasitemizi geliştirmek istiyoruz. Bütün bu tahsis edilmesini düşündüğümüz alanlarda bunun planlaması yapılacak. İşlevsel olarak planlar var. Ortada olmayan şu; nereye ne yapılacak hangi bina nerede olacak. Şu an hayal bunlar çünkü ortada somut bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı