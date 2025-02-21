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Ağır Taşıtların 6 İlde Seyri Yasaklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul ve çevresindeki 6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. Yasak, kuvvetli kar yağışı beklenen bölgelerde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 ilde ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir." - ANKARA

Ağır Taşıtların 6 İlde Seyri Yasaklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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