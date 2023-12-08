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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı atandı

8 Aralık 2023 13:39 Son Güncelleme: 13:41 Abone Ol

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Seda Ünal Mesut göreve başladı. Şuhut'ta önemli bir eksikliği bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimine atanan Mesut, göreve başladı. Atama ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi sorunlarından dolayı Afyonkarahisar civarlarında bulunan hastanelere gittiklerini belirterek, bu sorunun çözülmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler.