Afyonkarahisar'da Yerli Malı Haftası Coşkusu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda Yerli Malı Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı. Öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinliklerde yerli otomobil TOGG tanıtıldı ve el emeği ürünler sergilendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda Yerli Malı Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet İlkokulu ve Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen Yerli Malı Haftası sınıflarda kutlandı. Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu tarafından günün anlam ve önemini belirten çorba ikramında bulunuldu. Yerli Malı Haftasında minik öğrenciler yerli otomobil TOGG ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Birbirinden güzel etkinliklerde ilçenin el emeği göz nuru ürünleri tanıtıldı. Yerli Malı Haftasını kutlayan minik öğrencilerin sevinçleri dikkatlerden kaçmazken, öğretmen ve veliler ise bu sevince ortak oldular. Minik öğrenciler Yerli Malı Haftası dolayısıyla pano düzenleyerek büyük bir beğeni topladı.

Ayrıca Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri yerli otomobil TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR