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Afyonkarahisar'da 'Vişne ve Eber Sarısı Festivali' başladı

Afyonkarahisar'da 'Vişne ve Eber Sarısı Festivali' başladı
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Çay ilçesinde geleneksel Vişne ve Eber Sarısı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. 4 gün sürecek festivalde yöresel ürünler sergilenecek, kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen geleneksel 'Vişne ve Eber Sarısı Festivali', renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başladı.

Vişne ve Eber Sarısı Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Millet Bahçesi'nden başlayan yürüyüşe ilçe protokolünün yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, bu yıl çok daha güçlü ve geniş bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade etti. Festivalin ilçe ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sunacağını belirten Kaymakam Türker, "Geçen yıla göre çok daha güçlü hazırlandığımız festivale hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Festival ile ilçemizi, meşhur vişnemizi ve bölgemize has endemik bitkimiz eber sarısını herkese tanıtmak istiyoruz. Dört gün boyunca sürecek festivalimiz kültür ve sanattan sosyal etkinliklere, eğlenceli yarışmalardan eğitici programlara kadar çocukların, gençlerin, kadınların ve her yaş grubundan katılımcının istifade edebileceği zengin bir içeriğe sahip" dedi.

Kortej yürüyüşü ve açılış konuşmalarının ardından katılımcılar festival alanındaki stantları gezerek, sergilenen yöresel ürünleri inceledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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