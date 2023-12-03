Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da infial yaratan köpek katliamı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediyeye ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde çekilen görüntülerde, telef olan köpeklerin üst üste konulması ve aç kalan köpeklerin ölü köpekleri yemesi dehşete düşürdü.

Afyonkarahisar'da infial oluşturan görüntüler

Telef olan köpeklerin üst üste konulması ve aç kalan köpeklerin ölü köpekleri yemesi görenleri dehşete düşürdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediyeye ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde çekilen görüntüler adeta infial oluşturdu. Telef olan köpeklerin üst üste konulması ve aç kalan köpeklerin ölü köpekleri yemesi görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Dinar Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Hafta sonu barınağa giden bir grup hayvansever, bazı köpeklerin cansız bir şekilde yerde yattığını fark etti. Hayvanseverler ardından cep telefonları ile görüntü çekti. Vicdanları sızlatan ve dehşete düşüren görüntülerde çok sayıda köpeğin telef olduğu, hayatta kalan köpeklerin ise telef olan köpekleri parçalayarak yedikleri görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan olay, büyük tepkiye neden oldu. Hayvanseverlerin başvuru yapması üzerine jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili Dinar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dinar Belediyesi Hayvan Hakları Belediye Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title